Bị vây bắt còn chém công an, “cẩu tặc” bị dân đánh gãy xương

Chiều ngày 11-9, Viện KSND huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Chí Lâm (SN 1971, ngụ TP.Đồng Hới) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Rạng sáng ngày 9-7, Lâm mang theo 1 ná cao su bắn đá, 1 bọc đá dạng viên, 2 vỏ chai bia, 1 dao sắt dài khoảng 40 cm, 1 hộp bột ớt và 3 vòng thòng lọng bằng thép rồi chở một đối tượng (là bạn nghiện ma túy của Lâm chưa xác định được nhân thân) ra huyện Bố Trạch câu trộm chó.

Khi vừa câu trộm được một con chó tại địa bàn xã Đại Trạch thì bị quần chúng nhân dân phát hiện hô hoán. Cùng lúc đó, tổ tuần tra an ninh-trật tự thôn Phúc Tự Đông do anh Nguyễn Minh Han, công an viên xã Đại Trạch làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ phát hiện và tổ chức lực lượng ngăn chặn.

Bất chấp tín hiệu dừng xe, Lâm tiếp tục tăng tốc lao thẳng vào tổ công tác và bị ngã xuống đường. Cùng lúc đó, đối tượng ngồi phía sau thả chó vừa câu trộm được rồi bỏ trốn.



Để tránh bị bắt giữ, Lâm liều lĩnh dùng vỏ chai bia, dao mang theo chống trả quyết liệt khiến 1 thành viên trong tổ công tác bị thương ở chân phải đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.



Thấy Lâm hung hãn, một số người dân địa phương đã vây đánh khiến "cẩu tặc" bị gãy xương sườn và đa chấn thương nhẹ; xe máy của Lâm cũng bị phá hư hỏng.



May mắn nhờ sự can thiệp của tổ tuần tra nên Lâm được giải thoát và bị bắt giữ cùng tang vật gây án.



Hiện đối tượng bỏ trốn đang bị cơ quan công an tiếp tục xác minh để xử lý trước pháp luật.