Bị vây bắt, tên cướp rút dao găm tấn công ‘hiệp sĩ’

Thời gian gần đây, nhóm “hiệp sĩ” do anh Nguyễn Thanh Hải (đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) liên tục nhận được tin báo của người dân trên địa bàn TP Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát về việc liên tục xảy ra những vụ cướp giật táo tợn. Nghi can đi xe máy Exciter 150 màu đỏ trắng.



Nghi can cướp giật tài sản cùng hung khí dao găm mang theo bên mình.

Qua nhiều ngày theo dõi, chiều 14-1, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện hai nghi can giống như miêu tả nên tổ chức báo theo. Khi thấy hai nghi can vừa “ăn hàng” giật dây chuyền vàng của anh Lê Anh Vũ (ngụ Bình Dương) trên đoạn đường Yersin (thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) nên tăng tốc đuổi theo ép xe đối tượng.



Lúc này nghi can cầm lái rút dao găm nhọn chống trả quyết liệt. Tuy nhiên các “hiệp sĩ” đã nhanh chóng khống chế, bắt giữa nghi can. Đối tượng còn lại nhanh chân chạy bộ trốn thoát. Nghi can bị bắt giữ khai Lê Trung Hòa (21 tuổi, ngụ TP.HCM). Sáng cùng ngày, cơ quan công an bắt giữ thêm đồng phạm của Hòa.