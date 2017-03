Bị vợ đâm thấu ruột, vẫn bảo “em cố sống nuôi 2 con”

Ngày 3-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an huyện Ba Vì điều tra, bắt Chu Thị Quý (SN 1978, ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì - Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Chu Thị Quý khai nhận, uất ức do phát hiện chồng là anh Phùng Văn Tuấn (SN 1976) ngoại tình nên đã nhiều lần can ngăn. Dù vậy, chồng vẫn không nghe nên Quý nảy sinh suy nghĩ tiêu cực.

Cách đây 2 tháng, Quý đã mua 2 gói thuốc diệt chuột và 1 con dao bầu để lên kế hoạch giết chồng. Tuy nhiên, 2 lần pha thuốc chuột vào bia hạ độc chồng của Quý đều bất thành. Lần đầu, anhTuấn đổ đi không uống, lần thứ 2 thì anh Tuấn vừa sang hàng xóm ăn nhậu về không uống nữa.

Đến đêm 26-4, Quý quyết tâm sát hại chồng rồi sẽ tự sát. Đến 1 giờ sáng 27-4, thấy chồng ngủ say, Quý lấy dao giấu sẵn đâm 1 nhát vào bụng chồng rồi giơ dao định đâm vào bụng mình. Thấy vợ chuẩn bị tự tử, thì anh Tuấn cố gượng dậy ngăn: “Thôi em đừng chết, cố sống còn nuôi 2 đứa con”.

Thấy vậy, Quý vứt dao rồi hô hoán hàng xóm rồi cùng đưa chồng đi cấp cứu ở bệnh viện. Sau khi được cấp cứu, hiện anh Tuấn đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, anh Tuấn và Quý đã có với nhau 2 mặt con, một 16 tuổi và một 6 tuổi.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo N.Quyết (NLĐO)