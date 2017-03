Bị xe máy đâm chết khi sang đường để về nhà

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 19 giờ tối 21-10 trên quốc lộ 1A địa bàn thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)

Vào thời gian trên, ông Nguyễn Văn Thức (trú khối 5, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An) khi băng qua đường để về nhà thì bị xe máy BKS 37P1-151.83 do anh Nguyễn Quang Thân (25 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội - Vinh đâm phải.

Do xe máy chạy với tốc độ cao nên cú va chạm mạnh khiến ông Thức ngã xuống đường tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu, còn anh Thân cũng bị ngã đầu đập xuống đường, máu chảy nhiều, đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, CSGT Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc.



Chiếc xe máy trong vụ tai nạn bị hư hỏng nặng.