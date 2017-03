Bị xe tải cuốn vào gầm, 2 người nguy kịch

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một phụ nữ (khoảng 30 tuổi) điều khiển xe máy BKS 55Y8- 7344 chạy hướng từ chợ Bùi Môn về đường Song Hành. Khi đến ngã ba Bùi Môn gặp lúc đèn tín hiệu chuyển xanh, người phụ nữ vội vàng cho xe băng qua giao lộ. Đúng lúc này, xe tải BKS 60L-9628 do tài xế Chu Văn Dũng (26 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên đường quốc lộ 22 hướng từ Củ Chi về An Sương lao tới tông trực diện. Cú tông mạnh khiến người phụ nữ và xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Chiếc xe gây tai nạn vẫn chưa dừng lại, chạy tiếp về phía trước tông tiếp vào đuôi xe của sư cô Nguyễn Kim Ngân (22 tuổi) và chỉ chịu dừng lại khi ép cả xe máy và nạn nhân vào dải phân cách.

Hiện trường vụ xe tải tông 2 xe máy

Vụ tai nạn khiến xe máy cùng người bị nữ bị kẹt cứng dưới gầm xe tải, tài xế ô tô phải lùi xe người dân mới đưa được nạn nhân ra ngoài đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng, riêng sư cô Kim Ngân bị thương nhẹ ở cẳng chân.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày trên quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức cũng xảy ra một vụ va chạm giữa xe tải và xe ba gác máy khiến một người bị thương.

Cụ thể, xe ba bánh Trung Quốc mang BKS 61L8 3507 do một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển chở trái cây lưu thông tốc độ cao trên QL 13 hướng từ ngã tư Bình Phước về ngã tư Bình Triệu. Khi vừa lên cầu Ông Dầu người điều khiển xe ba bánh đã đâm vào xe tải BKS 51C 25234 chạy hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến người điều khiển xe ba bánh văng ra ngoài bị trọng thương nhanh chóng được tài xế xe tải và người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe ba bánh bị hư hỏng nặng, đầu xe biến dạng hoàn toàn, xe tải bị móp méo cabin phía bên trái, kính xe bị vỡ.

Vụ tai nạn xảy ra trên cầu khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc kéo dài. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ cả hai sự cố giao thông trên.

Theo Trung Kiên (Dân trí)