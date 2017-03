Bị xử phạt, một thanh niên chống lại CSGT

Phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy biển số 55X8-8133 vi phạm giao thông nên Trung úy Phạm Quốc Anh chặn dừng, xử phạt.

Tuy nhiên, người thanh niên này đã lớn tiếng cự cãi với Trung úy Anh và cho rằng mình không vi phạm.

Người vi phạm (mặc áo sậm) đang đôi co với công an phường; dưới đất, bảng tên, cấp hàm bị giật đứt. Ảnh: Đ.LÊ

Khi người đi đường hiếu kỳ vây quanh thì bảng tên, cấp hàm của Trung úy Anh bị giật đứt nằm dưới mặt đường. Nhận tin báo, Công an phường Bến Nghé đã đến hiện trường giải quyết. Trong khi người thanh niên trên cho rằng bảng tên, quân hàm bị vứt xuống đất là do CSGT tự giật đứt thì người dân chứng kiến vụ việc đã xác nhận với công an phường chính người thanh niên vi phạm giao thông có hành động chống đối; giật đứt quân hàm, bảng tên của CSGT vứt xuống đường.

Ngay sau đó, những người liên quan đã được mời về trụ sở Công an phường Bến Nghé để làm rõ.

ĐĂNG LÊ