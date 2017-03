Bị xúc phạm trên mạng, nữ sinh cầu cứu công an

Qua trình bày của Trang, chúng tôi đã truy cập vào trang cá nhân này và đọc được những status với ngôn ngữ đầy tính kích động, biến nó như một nơi để mọi người có thể đăng ký thành viên và đăng đàn chửi bới, gây gổ, xúc phạm nhau.

Bị bịa đặt, xúc phạm

Trao đổi vụ việc với chúng tôi trong tâm trạng buồn phiền, lo lắng, Trang (1993, trú tại P. Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) tâm sự, cô đang là sinh viên và là chủ của shop quần áo thu hút một bộ phận bạn trẻ mua bán, trao đổi tại cửa hàng cũng như trên mạng. Bỗng dưng cách đây 3 ngày, bạn bè gọi điện thông báo có một trang mạng xã hội đăng hai status viết về quá khứ của cô thu hút nhiều thành viên khác tham gia bình luận theo hướng gây gổ, xúc phạm với lời lẽ nặng nề.

Trang kể, khi còn là học sinh của trường THPT Thái Phiên (Đà Nẵng), cô bị một bạn học cùng trường lừa lấy mất chiếc xe điện. Sau khi nhờ cơ quan công an can thiệp, người này đã bị pháp luật xử lý, cô cũng được bồi thường thiệt hại.

“Vụ việc xảy ra đã lâu, em không còn nhớ đến nữa nhưng tự nhiên người nào đó đã lợi dụng trang mạng có tên “Bộ Mặt Thật Của Các Hot Teen Đà Thành” để viết những điều sai sự thật. Họ đưa cả em và gia đình ra bôi nhọ, lăng mạ với những lời lẽ xúc phạm nặng nề. Không những thế, nhiều người khác đã vào trong bài viết này bịa đặt nhiều chuyện khác riêng tư quanh đời sống của em với mục đích bêu xấu, sỉ nhục”, Trang bức xúc.



Cho đến 16h ngày 11/7, trang mạng cá nhân đã có hơn 16.439 lượt bấm nút like.

Theo giới thiệu của những người viết và người bình luận thì hầu hết họ đều là học sinh, sinh viên, nhưng chúng tôi đọc được những bài viết với ngôn ngữ không phù hợp với lứa tuổi. Không những thế, hầu hết các bài viết đều nhắm đến một học sinh, sinh viên hoặc những gương mặt từng nổi bật trong thế giới học đường tại Đà Nẵng để chửi bới, nhục mạ và lôi kéo nhiều thành viên khác hùa theo.

Theo nhiều thông tin mà chúng tôi thu thập được, “Bộ Mặt Thật Của Các Hot Teen Đà Thành” đã hoạt động trong thời gian rất dài. Nhiều thành viên tự xưng là học sinh cấp 2, cấp 3 thường xuyên lên diễn đàn này nói xấu, công kích lẫn nhau dẫn đến những xô xát ngoài đời. Thậm chí đã từng xảy ra việc các nhóm kéo nhau đến sân trường, đường phố để “nói chuyện”.

“Em biết những mặt trái của thế giới mạng nên lúc đầu không quan tâm đến chuyện này, nhưng rồi mỗi bài viết có đến hàng trăm người like và bình luận theo hướng tiêu cực nên em đã lên tiếng. Thấy mọi việc ngày càng đi xa và nguy hiểm, em đã làm đơn nhờ cơ quan công an can thiệp. Mấy hôm nay thỉnh thoảng lại có một số khách hàng lạ mặt đến quậy shop quần áo của em nữa”, Trang kể.

Cơ quan công an sẽ vào cuộc

Trò chuyện với chúng tôi, bà Đỗ Thị Phương Tâm, mẹ của Phương Trang không giấu được sự bức xúc sau khi đọc những bài trên trang cá nhân “Bộ Mặt Thật Của Các Hot Teen Đà Thành” viết về con gái mình.

Bà Tâm nói: “Tôi đã đọc và biết được những ảnh hưởng tiêu cực từ thế giới ảo. Chuyện một đứa trẻ có thể nghĩ quẩn và đi đến những hành động dại dột chỉ vì những trò đùa trên mạng không còn xa lạ nữa. Nhưng lần này nạn nhân là con gái tôi, tôi mới thấy ảnh hưởng của những trò đùa này là hết sức nặng nề”.

Bà kể, Trang là cô gái rất cứng cỏi, từng bám theo bọn cướp giật để liên lạc với công an bắt đối tượng sau khi chúng cướp iPhone từ tay mình. “Nhưng dù sao thì nó cũng là cô gái mới 21 tuổi, nếu những trò này ngày càng lấn sâu thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao”.

Đến 16h ngày 11/7, “Bộ Mặt Thật Của Các Hot Teen Đà Thành” đã có tới 16.439 “like”. Trung bình mỗi bài viết nói xấu, bình luận các vấn đề nhạy cảm đối với lứa tuổi học sinh đều có hàng trăm lượt truy cập và để lại lời bình.

Hai bài viết mới đây bịa đặt những câu chuyện riêng tư của em Nguyễn Thị Phương Trang đều có hàng trăm bình luận. Một số người đã vào để động viên, an ủi và mong em vượt qua chuyện không đáng quan tâm này nhưng nhiều người khác cùng nhau “đánh hội đồng” với lời lẽ thậm tệ.

“Em biết cây ngay không sợ chết đứng nhưng việc này đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập của em tại trường cũng như công việc kinh doanh. Hiện giờ em mong muốn cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc. Không chỉ bản thân em, trong thời gian qua đã có rất nhiều em học sinh gặp rắc rối vì trang mạng này. Nó rất nguy hiểm cho nạn nhân cũng như người tham gia”, Trang tha thiết.

Thượng tá Trần Đình Mười, Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, công an TP Đà Nẵng cho biết, trên cơ sở đơn trình bày của em Nguyễn Thị Phương Trang, cơ quan công an sẽ vào cuộc tiến hành xác minh, xử lý vụ việc.

