Bia bọt tuôn tràn: Hệ lụy đau buồn

Lật sổ hồ sơ lưu lại những vụ TNGT, trung tá Nguyễn Văn Đúng, Đội trưởng Đội CSGT Bình Chánh - Công an Bình Chánh, cho biết tuy tình hình có giảm nhưng vẫn còn nhiều vụ tai nạn đau lòng xảy ra liên quan đến rượu, bia. Bình Chánh cũng là huyện có số vụ TNGT cao so với các địa phương khác, 9 tháng đầu năm 2012, toàn huyện có 5 vụ TNGT liên quan rượu, bia, làm 5 người chết và 2 người bị thương.

Nhiều trường hợp bị CSGT TPHCM xử phạt do điều khiển phương tiện giao thông trong trạng thái có rượu, bia. Ảnh: THU HỒNG

Ân hận muộn màng

Một trong các vụ TNGT do rượu, bia là vụ xảy ra lúc 19 giờ 20 phút ngày 8-5 tại đoạn đường liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc A, khi mô tô do anh Nguyễn Cửu Duy (SN 1980, ngụ quận Tân Phú) điều khiển từ kênh Trung Ương hướng về đường Quách Điêu, đến đoạn trên thì tự gây tai nạn và chết trên đường cấp cứu. Nguyên nhân được xác định do Duy uống rượu, bia.

Chưa đầy một tháng sau, lúc 19 giờ 20 phút ngày 7-6, tại đoạn đường số 2 - 2E, KCN Vĩnh Lộc (ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh), xe máy do anh Nguyễn Khang (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn - TPHCM) điều khiển đến đoạn đường trên, khi rẽ trái qua đường 2E đã va chạm với xe máy do ông Lê Xuân Hoàng (ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển chạy cùng chiều, phía sau chở con gái (SN 2000).

Nhiều người không khỏi quặn lòng khi chứng kiến cảnh người cha đau đớn ôm con đi cấp cứu trong nỗi ân hận tột cùng. Nguyên nhân tai nạn được xác định do ông Hoàng có sử dụng rượu, bia và khi vượt đã không bảo đảm an toàn.

Mầm mống tội phạm

Thời gian qua, tòa án các cấp cũng đưa ra xét xử nhiều vụ án giết người, cố ý gây thương tích, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ... có nguyên nhân từ rượu, bia.

Mới đây, TAND TPHCM đã tuyên phạt T.T.T (SN 1988, ngụ huyện Bình Chánh) 7 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 10-11-2011, sau khi đi uống rượu về, N.N.Th (SN 1976) gọi cửa một lúc lâu mới có người ra mở. Bực tức, Th. lớn tiếng chửi từ vợ cho đến cha kế và mẹ ruột. Thấy anh say, T. ôm Th. kéo vào phòng nhưng Th. giằng co, không chịu.

Trong lúc anh em xô xát, Th. lấy con dao trên kệ chén, T. lao đến chụp lấy con dao và án mạng xảy ra... Tại phiên tòa, mẹ của bị hại cũng là mẹ bị cáo vừa khóc vừa nói: “Thằng Th. mỗi lần nhậu say đều làm loạn, mắng chửi không chừa một ai, biết tính nó nên cả nhà cũng nín nhịn. Hôm đó, thằng T. đã vô tình giết chết anh…”.

Vì rượu, L.V.S (SN 1959, ngụ tỉnh Long An) đã phá nát tổ ấm của mình bằng cái chết oan uổng của người vợ từng một thời yêu thương. Trưa 19-5-2012, sau khi nhậu say, S. về nhà đòi quan hệ tình dục nhưng bị từ chối nên tức giận lấy dao đâm chết vợ. Với hành vi trên, S. đã bị kết án chung thân về tội “Giết người”.

“Nếu trưa hôm đó tôi không uống bia quá độ thì có lẽ giờ này không rơi vào cảnh nhà tan, cửa nát. Điều làm tôi đau khổ nhất là vụ tai nạn đã mang theo một người bạn của tôi ra đi mãi mãi” - bị cáo D.V.T (SN 1978, ngụ huyện Củ Chi - TPHCM) nói. Trước đó, được một người quen mời tiệc nên T. rủ anh L.T.K (SN 1982, gần nhà T.) cùng đi. Hôm đó, cả hai đều uống nhiều nhưng mặc cho mọi người khuyên “ngủ một giấc cho tỉnh rồi về”, T. vẫn ép anh K. lên xe. Về đến xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, do không làm chủ được tốc độ, T. lao xuống ruộng khiến anh K. tử vong. T. bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.