Bịa chuyện nhặt được đôla để lừa phụ nữ qua Facebook

Cụ thể, khoảng tháng 7-2015, chị ĐTBH (giáo viên tiếng Anh, ngụ huyện Long Điền) thông qua Facebook đã làm quen với người đàn ông có tên Etienn Maltese Bartolo. Etienn tự giới thiệu mình là lính dù quân đội Mỹ, đang làm việc ở Syria. Sau một thời gian trò chuyện, Etienn nói với chị H. rằng mình nhặt được số lượng lớn tiền đôla Mỹ tại Syria. Etienn muốn gửi chị H. giữ giùm. Etienn đã gửi tiền về và để ở hải quan sân bay Nội Bài. Điều kiện để chị H. nhận được số tiền trên là chị sẽ chuyển tiền vào tài khoản của người mang tên Huỳnh Đinh Ngọc Anh, có hộ khẩu thường trú tại phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM. Sau khi gửi, chị H. sẽ nhận được số tiền đô “khủng” trên.

Do tin tưởng nên chị H. đã hai lần nạp tiền vào tài khoản của Ngọc Anh với tổng số tiền gần 129 triệu đồng. Sau đó cả Etienn và Ngọc Anh tiếp tục gọi điện thoại nêu nhiều lý do khác để yêu cầu chị H. chuyển tiếp tiền vào tài khoản với số lượng lớn hơn. Cảm thấy có dấu hiệu lừa đảo nên chị H. từ chối và đến cơ quan công an trình báo.

Qua xác minh của PC45, thông tin về Etienn Maltese Bartolo không xác định được. Riêng Ngọc Anh hiện đang ở Malaysia.

