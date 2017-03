Bịa chuyện trúng trầm để lừa tiền tỉ

Ngày 16-9, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã bắt giữ My để điều tra hành vi lừa đảo này.

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 1-2014, My gặp anh HTL, nói chồng My vừa trúng bận trầm ở rừng Khánh Hòa, trị giá cả ngàn tỉ đồng nhưng chưa bán được. My đang cần tiền để vận chuyển số kỳ nam này, đồng thời đi cúng chùa và trả tiền bảo kê cho giang hồ. My còn hứa sẽ biếu anh L. 50 tỉ đồng để trả nợ và làm từ thiện. Tin lời, anh L. đồng ý cho My vay 50 triệu đồng. Khi anh L. hỏi My về khoản nợ thì My nói chưa bán được vì các đầu nậu không đủ tiền mua.

Phan Thị Hoài My. Ảnh: LT

Để anh L. tin tưởng, My tìm mua ba mẩu trầm (giá 30 triệu đồng) đưa cho anh L. vào TP.HCM kiểm tra thật giả. Anh L. mang số trầm kiểm tra được xác định là hàng thật và đầu nậu trả giá 10-12 tỉ đồng/kg. Do đó anh L. càng tin là gia đình My đang sở hữu một khối trầm trị giá lớn. Tính đến tháng 6-2014, anh L. đã nhiều lần chuyển khoản cho My với số tiền hơn 955 triệu đồng. Sau nhiều lần yêu cầu My hoàn trả nợ cả gốc lẫn lãi không được, anh L. về tận quê tìm hiểu thì mới biết gia đình My không có ai làm phu trầm và cuộc sống rất khó khăn.

Cùng với thủ đoạn trên, My còn lừa mượn tiền của nhiều người để đi lễ chùa, chữa bệnh cho con và tiêu xài cá nhân. Công an huyện Đại Lộc thông báo những ai là bị hại của My hãy đến cơ quan điều tra trình báo, làm rõ vụ việc.

LỆ THỦY