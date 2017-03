Bịa đặt bị cướp, bán xe của cha ruột kiếm tiền tiêu xài

Tại cơ quan Công an, Tý khai nhận: Do túng tiền tiêu xài nên lúc 15h ngày 13/7, Tý chở cháu tên Đặng Thị Hoài Hương (30 tuổi) trên xe máy BKS 70H1-08102 của cha ruột từ nhà chị ruột tên Đặng Thị Hoa (34 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu) lưu thông theo hướng từ thị trấn Tân Châu về huyện Tân Biên. Khi đến tổ đoạn đường thuộc tổ 3 (ấp Hội Thành, xã Tân Hội) thì Tý bịa đặt chuyện bị 6 thanh niên đi trên 3 xe máy, dùng hung khí chặn đường cướp xe.



Sau đó, đối tượng đem bán xe máy lấy 7 triệu đồng tiêu xài, rồi trình báo Công an huyện Tân Châu về vụ cướp. Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an huyện Tân Châu đã xác lập Ban chuyên án đấu tranh.



Sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai Tý và nhiều tài liệu chứng cứ khác thu thập được, cơ quan Công an đủ căn cứ bắt giữ Tý về hành vi trên





Theo CAND