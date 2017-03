Biến bột đá thành quặng vonfram để lừa tiền tỷ

Ngày 2/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra đối với các đối tượng: Nguyễn Quốc Hội, 35 tuổi; Vi Văn Tiến, 32 tuổi, cùng trú tại xã Yên Dương; Nguyễn Văn Lừu, 20 tuổi, ở xã Đạo Trù, cùng huyện Tam Đảo; Lục Văn Chiến, 28 tuổi; Nguyễn Văn Du, 21 tuổi; Nguyễn Văn Hải, 24 tuổi; Lưu Văn Tư, 37 tuổi, đều ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sự việc bắt đầu từ 17/9, anh Tạ Thiệu Đức, 49 tuổi, quốc tịch Trung Quốc hiện đang tạm trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) đến Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh trình báo: Từ cuối tháng 7/2011 đến ngày 15/8, anh Đức và 2 người bạn người Trung Quốc bị một số đối tượng ở huyện Tam Đảo và Bình Xuyên, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng qua việc mua bán quặng vonfram.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, CBCS Phòng An ninh điều tra không quản ngại khó khăn vượt hàng trăm kilômét phối hợp với Công an các tỉnh như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Ninh... để điều tra làm rõ vụ án. Đến ngày 27/9, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã có đủ tài liệu, chứng cứ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng, Nguyễn Quốc Hội, Vi Văn Tiến, Nguyễn Văn Lừu, Lục Văn Chiến, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Hải và Lưu Văn Tư.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận: Do biết anh Đức và hai người Trung Quốc trong thời gian gần đây thường xuyên lên xã Đạo Trù, Yên Dương (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) tìm mua quặng vonfram với giá cao đem về Trung Quốc tiêu thụ, Lục Văn Ba, 25 tuổi, ở xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã móc nối với Hội, Tiến, Lừu, Chiến, Du, Hải, Tư và một số đối tượng khác mua 8,2 tấn bột đá màu đen tại tỉnh Thái Nguyên với giá từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg, có đặc điểm giống quặng vonfram, đem về cất giấu tại nhà ông Vi Văn Thành (bố vợ Lục Văn Ba) ở thôn Đồng Ơn, xã Yên Dương (Tam Đảo).

Sau đó, bọn chúng đã bắt mối tìm gặp anh Tạ Thiệu Đức và 2 người Trung Quốc là Hồ Cẩm Hoa và Tống Vệ Bình nói là đã có quặng vonfram bán, đồng thời đưa mẫu quặng vonfram thật để cho họ xem và đem về nước phân tích.

Sau khi đem về Trung Quốc phân tích, kết quả là quặng vonfram thật, anh Đức đã điện thoại cho Ba thỏa thuận giá cả mua 8,2 tấn quặng từ 150 đến 170 ngàn đồng/kg và hẹn ngày sang Việt Nam lấy hàng.

Trong các ngày 2 14/8, anh Đức và 2 người Trung Quốc quay trở lại xã Yên Dương, huyện Tam Đảo đóng gói số bột đá màu đen đem về Trung Quốc và trả cho Nguyễn Văn Ba và đồng bọn tổng số tiền là 1,09 tỷ đồng.

Tiếp đó, 24/8, anh Đức và 2 người Trung Quốc về xã Phú Xuân (Bình Xuyên) mua 4 tấn quặng vonfram với giá 600 triệu đồng và đóng gói vận chuyển về Trung Quốc cùng với số hàng trước đó đem về nhà máy tuyển quặng ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) bán thì mới phát hiện không phải là quặng vonfram.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thu giữ hơn 400 triệu đồng mà các đối tượng đã chiếm đoạt và 5 tấn bột đá. Đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và tổ chức bắt giữ các đối tượng có liên quan.



Theo Lan Hương (CAND)