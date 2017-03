Biên giới Tây Nam: Xăng dầu vẫn ồ ạt chảy qua Campuchia

Bốn ngày sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh, tình hình buôn lậu xăng dầu qua biên giới Campuchia không thuyên giảm mà còn tăng gấp đôi so với những ngày trước đó. Ước tính mỗi ngày lượng xăng dầu tuồn lậu qua biên giới Campuchia lên đến hàng chục ngàn lít.

Giá tăng nhưng buôn vẫn lời!

Có mặt tại ấp Xuân Hòa, xã Xuân Tô và thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vào sáng 28-2, chúng tôi chứng kiến cảnh dân buôn lậu xăng dầu hoạt động hết sức rầm rộ, cả đường sông lẫn đường bộ. Thị trấn Tịnh Biên có khoảng 15 cây xăng lúc nào cũng có sẵn can nhựa. Các cây xăng đều nằm ngay trên bờ hoặc các bè xăng nằm giữa kênh Vĩnh Tế, rất thuận tiện cho các con buôn hoạt động.

Tại huyện An Phú, những cây xăng cách biên giới hàng chục cây số cũng không kém phần rôm rả. Từ thị xã Châu Đốc qua Cồn Tiên đến địa phận An Phú, cây xăng nào cũng bị bủa vây bằng vô số can nhựa loại 30 lít. Sau khi được “uống” đầy xăng, những chiếc can này sẽ được chất lên xe máy hoặc ba gác, tiến thẳng về biên giới.

Theo giới buôn lậu xăng dầu, tuy giá xăng dầu tăng lên 1.000-3.700 đồng/lít, gần xấp xỉ với giá xăng dầu bên Campuchia nhưng đi buôn vẫn lời tuy hơi ít hơn trước. Một dân buôn lậu nổi tiếng ở vùng này nhẩm tính: “Bình quân mỗi can dầu 30 lít (nhưng chỉ đong 29 lít) ở Việt Nam có giá 415.000 đồng, chuyển trót lọt qua biên giới thì mỗi can lời 30.000-40.000 đồng. Hiện dân buôn lậu “chịu” nhất là xăng A92, mua ở Việt Nam là 14.500 đồng/lít nhưng khi chuyển qua biên giới lại bán với giá 17.000 đồng”. Một số tay buôn cho biết để lời nhiều, các tay buôn lúc nào cũng pha dầu lửa và thêm màu vào xăng, nói là xăng A95.

Để đối phó với các lực lượng chức năng, các tay buôn xăng dầu bỏ tiền thuê luôn các tuyến đường cập ruộng (gọi là mươn chạy) hay thuê bờ mẫu ruộng của người dân làm điểm tập kết chuyển hàng qua biên giới. Tay buôn lậu xăng dầu này cho chúng tôi biết giá mỗi mươn chạy này được cho thuê 10-40 triệu đồng với thời gian sáu tháng (tùy thuộc vào địa điểm). Chạy cập dài theo suốt con kênh Vĩnh Tế có đến hàng chục mươn chạy của dân buôn lậu xăng dầu.

Mỗi ngày đút túi 30 triệu đồng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, do giá xăng dầu lên cao nên mọi giao dịch để tuồn xăng dầu qua biên giới đều do chính các chủ hàng xăng dầu tiến hành. Bình quân mỗi can dầu 30 lít, các chủ cây xăng đã ẵm gọn tiền lời 115.000 đồng.

M., một tay buôn có thâm niên hơn chục năm trong nghề, cho biết chỉ riêng thị trấn Tịnh Biên đã có hơn 20 tay buôn lậu xăng dầu chuyên nghiệp. Một anh tên Dưới, chuyên vận chuyển xăng bằng đường bộ và đường thủy cho M., cho biết không ít chủ cây xăng trực tiếp thuê người đưa hàng qua biên giới với giá 5.000 đồng/can (30 lít).

Nếu là con buôn thực thụ, đích thân chủ cây xăng sẽ cho tạm ứng trước hàng ngàn lít để “vào nghề”. Sau đó chủ cây xăng sẽ cung ứng đầy đủ nhu cầu quanh năm suốt tháng với giá chênh lệch 500-1.000 đồng/lít. Việc liên hệ các “đầu nậu” bên kia biên giới là không khó. Hàng trăm tay buôn tại các tỉnh Tà Keo, Nam Đưng sẵn sàng tiếp nhận xăng dầu vượt biên không kể số lượng. Mỗi can xăng sau khi trừ chi phí sang bên kia biên giới sẽ thu lời khoảng 30.000 đồng. L. thuộc loại “cò con” (tiếng lóng chỉ dân buôn nhỏ), có đội quân ghe xuồng mỗi ngày tuồn sang Campuchia 1.000 can, đút túi 30 triệu đồng. “Đang mùa nước cạn, ghe xuồng không qua được nên phải vận chuyển bằng đường bộ là chính, lợi nhuận giảm đi hơn phân nửa so với mùa nước lũ ngập đồng”.

Mỗi ngày hàng chục ngàn lít xăng dầu vẫn cứ rầm rộ chảy qua biên giới mà không có sự cản trở nào của lực lượng chức năng.