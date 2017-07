Biên Hòa: Kẻ cướp rút kim tiêm dọa người dân

Ngày 21-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ và đối tượng Lê Thái Dương (25 tuổi, ngụ khu 10, phường An Bình, TP.Biên Hòa) do Công an phường Long Bình Tân chuyển để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Dương được xác định là nghi can đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản vừa xảy ra trên địa bàn phường Long Bình Tân.

Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, Dương đi xe máy 60Y5-2900 đến khu vực khu phố 2, phường Long Bình Tân thì phát hiện bà NTT (52 tuổi) đi xe máy phía trước, trên cổ có đeo sợi dây chuyền. Dương đã ép sát và giật sợi dây chuyền của bà T. rồi tăng ga bỏ chạy. Bà T. ngã xuống đường nhưng cũng kịp tri hô kêu cứu.



Nghi can Lê Thái Dương. Ảnh: T.D

Nghe tiếng tri hô của Tánh, người dân ở gần khu vực đã đuổi theo tên cướp. Bị người dân truy đuổi, Dương chạy được một đoạn thì ngã xuống đường. Khi người dân ập tới thì Dương lấy kim tiêm trong người ra đe dọa nếu ai vào sẽ đâm.



Lúc này tổ tuần tra Công an phường Long Bình Tân cũng vừa đi tới nên đã kịp thời khống chế Dương đưa về đồn công an. Tang vật của vụ án là sợi dây chuyền trị giá khoảng 5 triệu đồng cũng đã được công an giao lại cho người bị hại.