Biển thủ 650 triệu đồng bằng tài khoản thẻ ATM của giáo viên

Phòng CSĐT tội phạm về chức vụ và kinh tế (PC46), Công an TP Hải Phòng đã vừa tiếp nhận hồ sơ về vụ này.

Theo đó, tháng 5-2015, chị Nguyễn Thị Thu Trang (nguyên nhân viên hợp đồng của Trường Tiểu học thị trấn An Lão) mở tài khoản ngân hàng ở ngân hàng Agribank An Lão thì được biết chị có một tài khoản ngân hàng đang hoạt động. Tìm hiểu, chị Trang biết tài khoản tên mình do cô Nguyễn Thị Kim Cúc, nguyên kế toán Trường Tiểu học thị trấn An Lão sử dụng. Chị Trang đã báo với cơ quan chức năng.

Thông tin chị Trang cung cấp cho thanh tra huyện An Lão: Năm 2013 chị Trang được nhận vào làm hợp đồng tại Trường Tiểu học thị trấn An Lão, phụ trách mảng y tế học đường. Sau khi vào làm việc, cô Nguyễn Thị Kim Cúc mở cho chị Trang tài khoản tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank An Lão. Cô Cúc không đưa số tài khoản và thẻ ngân hàng cho chị Trang. Hằng tháng, thay vì trả lương qua tài khoản, bà Cúc thanh toán 1,3 triệu đồng tiền mặt cho chị Trang và chị Trang không hề biết mình có một tài khoản ngân hàng.

Trong báo cáo gửi cơ quan CSĐT và Thanh tra huyện An Lão, hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn An Lão, bà Phan Thị Hoàng Hà đã viết: “Đồng chí Cúc đã lợi dụng sự tin tưởng của tôi chuyển một khoản tiền (tiền ngân sách của Nhà nước cấp cho trường; phần lương còn lại của giáo viên nghỉ hưu, nghỉ đẻ) vào tài khoản cá nhân của đồng chí Cúc và đồng chí Trang. Số tiền này đồng chí Cúc tự ý rút về sử dụng vào mục đích cá nhân và hoàn toàn không báo cáo với hiệu trưởng. Bản thân tôi không được nhận bất cứ một đồng nào từ đồng chí Cúc”.

Cơ quan CSĐT đang xác minh làm rõ vụ việc.