Big C: Bảo vệ tiếp tay, nhân viên trộm cắp

Chiều 8/12, đại diện Ban Giám đốc Siêu thị Big C Thăng Long, ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc siêu thị đã gửi thư cảm ơn tới Công an quận Cầu Giấy trong việc truy quét bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản của siêu thị đem lại sự tin tưởng và tạo niềm tin cho siêu thị Big C Thăng Long nói chung và các doanh nghiệp trên địa bàn nói riêng.

"Kết nối" với nhân viên giám sát lực lượng bảo vệ và xe ôm

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Cầu Giấy đã xác định trong thời gian gần đây xuất hiện một số nhóm đối tượng là người Hải Phòng thường vào siêu thị Big C Thăng Long có biểu hiện trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo và lập chuyên án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ theo dõi nhiều tháng nay, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy, phối hợp với Công an phường Trung Hoà đã bắt quả tang tại phòng 101, nhà nghỉ Ngọc ở ngõ 204, đường Trần Duy Hưng (Trung Hòa) 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Yến (37 tuổi), trú tại Lê Chân, Hải Phòng; Trịnh Thị Nhàn (43 tuổi), trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng; Nguyễn Minh Tâm (47 tuổi), trú tại Lê Chân, Hải Phòng đã lấy trộm rất nhiều đồ của siêu thị.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 30/11, đối tượng Thuỷ (tức Thuỷ "móm" - hiện chưa xác định được nhân thân) điện thoại cho Yến, Nhàn, Tâm đến siêu thị Big C Thăng Long, để trộm cắp tài sản. Nhận được "ám hiệu" cả ba đối tượng này đã đi xe buýt từ Hải Phòng lên Hà Nội, sau đó đến nhà nghỉ trên.

Tại đây, Thuỷ "móm" đi cùng Thuỷ "còi", Phương (chưa xác định được nhân thân) và một phụ nữ là bạn của Thuỷ "móm" đến nhà nghỉ này và cùng các đối tượng trên bàn kế hoạch trộm đồ. Trong đó, Thuỷ "móm" cùng với Thuỷ "còi", Phương và một phụ nữ là bạn của Thuỷ "móm" sẽ vào siêu thị lấy hàng và tháo thiết bị chống trộm xong thì gọi cho Yến, Nhàn và Tâm vào mang số hàng đó ra ngoài đưa cho Nguyễn Đình Long (39 tuổi), trú tại Gia Lâm, Hà Nội và Bùi Văn Thông (31 tuổi), trú tại Long Biên, Hà Nội - cả 2 đều làm nghề xe ôm ngay cạnh siêu thị mang đi cất giấu. Vào 19h cùng ngày, các đối tượng đã lấy được nhiều loại đồ gồm sữa bột, dầu gội, sữa tắm, cà phê, thực phẩm… tổng giá trị tài sản khoảng 40.000.000đ. Sau đó, nhóm của Thuỷ "móm" không về nhà nghỉ mà chỉ có Yến, Nhàn, Tâm, Long và Thông về phòng 101 thì bị bắt giữ.

Điều không nằm ngoài dự đoán của các trinh sát trong Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy là đã có sự thông đồng câu kết giữa nội bộ trong siêu thị để tuồn hàng trộm cắp ra ngoài. Mở rộng điều tra, Công an quận đã bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Ngọc Cửu (27 tuổi), trú tại Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình là nhân viên giám sát lực lượng bảo vệ tại tầng 2 của siêu thị.

Từ tháng 3/2010, Cửu xin được làm bảo vệ tại siêu thị. Trong quá trình làm việc, với sự chăm chỉ Cửu được phân công công việc giám sát lực lượng bảo vệ, với mức lương hơn 2 triệu/tháng. Tháng 10/2010, Cửu phát hiện một số đối tượng trong nhóm Thuỷ "móm" trộm đồ trong siêu thị và đuổi ra ngoài. Nhận thấy khó khăn trong việc trộm đồ bị bảo vệ phát hiện, nhóm của Thuỷ "móm" đã bàn cách mua chuộc Cửu. Khi các đối tượng đưa ra những lời ngon ngọt, chỉ cần Cửu "làm ngơ" là mỗi lần như thế Cửu sẽ được 500.000đ. Số hàng lấy trộm được các đối tượng tập kết về nhà nghỉ. Khi cảm thấy an toàn, chúng sẽ mang toàn bộ số hàng này đưa ra xe ôtô mang về Hải Phòng bán.





Tang vật thu giữ

Hiện một số đối tượng liên quan đến đường dây đang bỏ trốn, Công an quận Cầu Giấy yêu cầu ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Nhân viên siêu thị "thông đồng"

5 cô gái Nguyễn Thị Hồng Phương (21 tuổi), Tưởng Thị Hải (21 tuổi), Nguyễn Thị Đào (24 tuổi), cùng trú tại Từ Liêm, Hà Nội; Mai Thị Mỹ Hạnh (28 tuổi), trú tại Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Thị Lan (hiện đang bỏ trốn) đều là nhân viên bán hàng của siêu thị Big C Thăng Long. Nhận thấy kẽ hở trong khâu quản lí, đồng thời biết nhân viên thu ngân của siêu thị không thể phát hiện bên trong ruột hộp bánh là quần áo nên sẽ tính hoá đơn tiền là bánh.



...và các đối tượng liên minh với nhau để trộm đồ.

Ngày 4/12, các đối tượng này đã cùng bàn bạc thực hiện, bằng cách tháo bỏ thiết bị chống trộm gắn trên quần áo rồi lấy các hộp bánh và bỏ tất cả bánh ở trong hộp ra, nhét quần áo vào trong đem ra quầy thu ngân thanh toán tiền. Việc làm trót lọt qua mắt được các thu ngân, 13 bộ quần áo các loại nằm trong 10 hộp bánh được chuyển ra ngoài cửa siêu thị nhưng đã bị lực lượng Công an quận phối hợp với lực lượng bảo vệ siêu thị bắt giữ.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy: Trước đây siêu thị này đã nhiều lần bị mất trộm đồ với số lượng nhỏ lẻ. Nhưng lần này với đường dây câu kết lớn cùng nhiều đối tượng và diễn ra trong nhiều ngày, đặc biệt là việc thông đồng với các nhân viên và bảo vệ siêu thị thì việc này sẽ nguy hiểm và khó khăn trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.





Đối tượng Cửu - nhân viên giám sát lực lượng bảo vệ tại tầng 2 của siêu thị.

Công an quận cũng đã nhiều lần có ý kiến với Ban Giám đốc siêu thị Big C Thăng Long trong việc tuyển dụng cần phải siết chặt cũng như giám sát nhân viên của siêu thị vì hiện nay được biết siêu thị Big C Thăng Long có lượng nhân viên rất lớn với hơn 750 người. Chính vì thế cần phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa siêu thị Big C Thăng Long với Công an quận để bảo đảm tốt an ninh trật tự tại địa bàn.

Tất cả các đối tượng này đều là nữ, sau khi nhận được "ám hiệu" từ trong siêu thị Bic C Thăng Long, ngay sau đó bắt xe ôtô từ Hải Phòng lên Hà Nội thuê nhà nghỉ rồi bàn bạc cách thức và phân công nhau mỗi người một việc trà trộn vào trong siêu thị lấy trộm đồ.



Theo Hiền Thanh (CAND)