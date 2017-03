Bình Định: Bắt một ổ cá động bóng đá World Cup

Khi lực lượng công an ập vào, nhiều người tham gia cá độ bóng đá bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, lực lượng công an đã bắt giữ được ba thanh niên gồm Trần Phi Vương (22 tuổi), Khổng Minh Nhựt (18 tuổi, cùng ngụ phường Thị Nai, TP Quy Nhơn), Trương Thương Mến (20 tuổi, ngụ xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, Bình Định).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 10 triệu đồng, một cuốn sổ ghi kèo cá độ bóng đá, một latop, một xe máy, ba điện thoại di động…

Theo kết quả điều tra ban đầu, ổ cá độ trên hình thành từ khi diễn ra các trận đấu bóng đá World Cup, do Trần Phi Vương, Khổng Minh Nhựt tổ chức, trực tiếp làm cái.

Trước các trận đấu, những người tham gia cá độ thỏa thuận tỉ lệ cá cược rồi giao tiền cho Vương, Nhựt; sau đó sẽ chung chi theo kết quả. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng đường dây cá độ bóng đá này.

ĐẮC PHỤNG