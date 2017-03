Bình Định: Xây dựng nhiều bãi xử lý chất thải rắn

Các bãi có tổng diện tích 60-70 ngàn m2 không chỉ để xử lý chất thải rắn trong địa bàn huyện mà còn cho cả các vùng lân cận.

Từ tháng 4 đến nay, người dân ở các xã vùng cao như An Toàn, An Dũng, An Hưng (An Lão) đã phá 10 ha rừng phòng hộ để làm nương rẫy. Riêng tại xã An Hưng, cơ quan chức năng đã phát hiện 38 hộ dân “xẻ thịt” 2 ha rừng đầu nguồn. Một số hộ dân ở huyện Vân Canh đã phát lấn chiếm trái phép 12,7 ha đất lâm nghiệp ở địa phương. Điều đáng nói là trong số các đối tượng phá rừng còn có cả cán bộ, đảng viên; nhiều đối tượng chấp nhận nộp phạt hành chính để tiếp tục phá rừng vì việc xử lý vi phạm còn quá nhẹ.