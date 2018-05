Bình Duong: 2 tên trộm kéo lê nữ nạn nhân hàng trăm mét

Chiều 20-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã phối hợp cùng Công an phường An Bình điều tra xác minh, truy bắt 2 kẻ trộm tài sản kéo lê chị NTKH (33 tuổi, quê Thanh Hóa) trên đường.

Theo điều tra ban đầu, ngày 19-5, một đối tượng chạy vào cửa hàng kinh doanh nhôm kính trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn phường An Bình. Sau khi lấy được tài sản của chủ cửa hàng, người này chạy ra ngoài đường trèo lên chiếc xe máy của đồng bọn đang chờ sẵn rồi phóng xe bỏ chạy.

Lúc đó, nữ chủ cửa hàng chạy ra cố gắng nắm áo người ngồi sau kéo lại nhưng hai kẻ trộm đã phóng xe tốc độ cao, kéo nạn nhân lê hàng trăm mét trên đường.

Toàn bộ sự việc được camera của chiếc ô tô chạy sau ghi lại.