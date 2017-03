Bình Dương: Bắt băng trộm nhí gây ra hàng chục vụ trộm

Đó là: Hà Minh Thành (32 tuổi, quê Thái Bình), Nguyễn Trọng Hữu (tự Chùa), Hà Văn Bình Em (cùng 14 tuổi, quê An Giang); Trịnh Thanh Tình (15 tuổi, ngụ Thuận An, Bình Dương) và Triệu Thanh Đoàn (24 tuổi, quê Bạc Liêu) về hành vi Trộm cắp tài sản. Riêng nghi can Nguyễn Văn Khuyên (24 tuổi, quê An Giang), kẻ cầm đầu cùng với Thành điều khiển băng siêu trộm này và một số đồng bọn đang bỏ trốn.

Trước đó, vào rạng sáng 4-10, khi lực lượng tuần tra đang trên đường tuần tra thì thấy nhóm Hữu, Bình Em và Tình đang tụ tập ở khu vực phường Thuận Giao với nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc.





Thành- nghi can cầm đầu băng trộm nhí

Công an thu giữ trong người nghi can này ba bình ga nhỏ dùng để khò phá khóa cửa, hai tua vít và cờ lê dùng để đi trộm. Nhóm trộm nhí này khai, Thành và Khuyên chỉ đạo Hữu, Bình Em và Tình đến trộm, còn chúng ở ngoài cảnh giới. Các tài sản mà băng trộm nhí này trộm được chủ yếu gồm: ti vi, xe máy, bình ga, bếp ga và nhiều tài sản khác có thể tiêu thụ được. Tất cả tài sản trộm được về đều được bán cho Đoàn. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện từ giữa năm 2013 đến nay và trót lọt trên hàng chục vụ trộm.

Được biết, Hữu đã nhiều lần bị công an thị xã Thuận An bắt về hành vi trộm cắp bị đưa đi trường giáo dưỡng mới được về. Mới đây, công an thị xã Thuận An bắt hai lần về hành vi trộm xe máy, nhưng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ xử phạt hành chính đã bàn giao về cho gia đình quản lý. Tuy nhiên Hữu vẫn tiếp tục đi gây án.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng, ai là nạn nhân hãy đến liên hệ với công an thị xã Thuận An, gặp cán bộ điều tra Trần Văn Thông theo số điện thoại: 091306090.