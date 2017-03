Bình Dương bắt giữ gần 1.500 người phạm tội

Ngày 14-1, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016. Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.





Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc năm 2015" cho Công an tỉnh Bình Dương.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Năm 2015, Công an tỉnh Bình Dương đã đồng bộ đẩy mạnh các biện pháp công tác, nêu cao tính chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm nên đạt hiệu quả tốt các mặt công tác. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ và bắt 1.478 đối tượng; bắt giữ, vận động đầu thú và thanh loại 172 đối tượng có lệnh truy nã. Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Với những thành tích đó, Công an tỉnh Bình Dương được Bộ Công an tặng cờ xuất sắc đơn vị dẫn đầu trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc năm 2015"; Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba cho ba đồng chí trong Ban giám đốc đã có quá trình công tác xuất sắc, hai tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng huân chương Chiến công hạng Ba...

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công an tỉnh Bình Dương trong thời gian qua. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Bình Dương cần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng và các sự kiện lớn của tỉnh... Bên cạnh đó, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; làm tốt công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là địa bàn trọng điểm và giáp ranh.