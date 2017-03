Bình Dương: Bắt nghi can bẻ khóa xe rồi bỏ chạy

(PLO)- Ngày 7-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa tạm giữ hai nghi can Trần Văn Hiệp (sinh năm 1985, quê tỉnh Ninh Bình) và Đức (chưa rõ lai lịch) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.