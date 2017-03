Bình Dương: Cháy kho giấy bao bì

Người dân sống gần nhà kho này cho biết gần 24 giờ ngày 4-10, lửa bùng dữ dội bao trùm khu vực rộng khoảng 200 m2. Lực lượng PCCC Công an tỉnh Bình Dương đã huy động bảy xe chữa cháy và 51 chiến sĩ đến hiện trường nỗ lực dập tắt lửa. Tuy nhiên, do nhà kho chứa toàn bao bì, ván ép và giấy cuộn nên phải hơn ba giờ chữa cháy, lực lượng cứu hỏa mới dập tắt được. Nguyên nhân cháy và thiệt hại của kho chứa hàng đang được Công an PCCC điều tra làm rõ.