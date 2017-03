Bình Dương: Đầu năm đi lễ bị dính đinh

Những ngày đầu năm, lượng khách từ TP.HCM đổ về các chùa ở Bình Dương theo quốc lộ 13 ngày càng đông. Lợi dụng tình hình này, nhiều kẻ đã rải đinh ra đường, gây nguy hiểm cho người đi đường. Đoạn đường nóng bỏng nhất về nạn rải đinh nằm ở xã Bình Hòa, huyện Thuận An.

Hai vợ chồng anh Lý Quốc Nguyên (quận 6, TP.HCM) đi lễ chùa Bà ở thị xã Thủ Dầu Một, về đến đoạn đường xã Bình Hòa thì bị thủng ruột xe. Anh Nguyên vá xe gần cây xăng Thiên Tạo (ngã tư cầu Ông Bố) bị chủ quán cố tình làm rách ruột xe để thay mới... và bị “chém” giá 60.000 đồng. Anh Nguyên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” giải quyết cho êm chuyện. Anh bức xúc: “Tôi thường xuyên qua lại tuyến đường này và đã nhiều lần xe bị dính đinh nhưng chẳng thấy cơ quan nào xử lý!”.

Theo quan sát của chúng tôi, khoảng chưa đầy 10 phút sau, một chiếc xe khác cũng dính phải loại đinh này. Ông Lê Văn Hùng (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đi lễ đầu năm qua đoạn đường này cũng bị dính đinh, bị chủ quán hét giá 10.000 đồng/lỗ. Ông Hùng bực tức: “Rõ ràng là tụi này lợi dụng thời cơ để bắt chẹt khách đi đường nhưng đành phải chịu chứ biết sao!”.

Ven quốc lộ 13, đoạn đường hướng từ Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đến cầu Ông Bố dài chưa đầy 1 km nhưng đã có đến hơn chục điểm vá, sửa xe máy. Theo chị Lâm Thị Bích Phượng (người bán hàng ven đường), những điểm vá xe máy này mới mọc lên trước Tết. “Ngày cũng như đêm, tôi đều thấy nhiều người xe bị dính đinh dắt bộ trên đoạn đường này” - chị Phượng kể.

Hàng ngày, Công an xã Bình Hòa vẫn thường xuyên tuần tra và nhặt đinh nhưng rất khó phát hiện người rải đinh vì họ chỉ rải đinh vào ban đêm. Những ngày vừa qua, công an xã đã thu gom được vài ký đinh. Ông Lê Mậu Tỉnh, Phó Công an xã Bình Hòa, cho biết: “Những kẻ rải đinh trên tuyến đường này rất có thể là những người vá xe dạo. Từ nay cho đến rằm tháng Giêng, lượng người đi lễ sẽ rất đông nên họ sẽ còn tiếp tục hoạt động. Chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn tình trạng này”.