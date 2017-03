Bình Dương: Hẹn huyết chiến để giành "số má" !

Chiều 25-5, người dân phường Chánh Nghĩa (thị xã Thủ Dầu Một) hãi hùng khi chứng kiến hai nhóm thanh niên lăm lăm hung khí trên tay chuẩn bị một cuộc đâm chém thư hùng. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương triển khai biện pháp ngăn chặn kịp thời và đã tạm giữ 29 người liên quan.

Cuộc đối đầu giữa hai băng nhóm

Qua xác minh, đây là cuộc chạm trán giữa Tùng “gà” (ngụ phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một) với băng nhóm Củ Mì là đối tượng có “số má” tại khu vực. Tùng “gà” chuyên bảo kê các hoạt động cờ bạc, kinh doanh quán ăn trong phạm vi nội đô thị xã. Ngoài ra, biệt danh Tùng “gà” cũng xuất phát từ hoạt động đá gà, tổ chức các trường gà có liên quan đến Tùng.

Cạnh đó, một băng giang hồ do Củ Mì, ngụ đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa cầm đầu, chuyên bảo kê các quán nhậu, vũ trường, hoạt động cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Trong lĩnh vực cờ bạc, băng Củ Mì mở các trường gà tại thị xã Thủ Dầu Một, sau đó vươn tay tới Thuận An (Bình Dương), Củ Chi (TP.HCM). Trong giới giang hồ tại Bình Dương, ai cũng biết băng Củ Mì được hai đàn anh là P. “gà” và Đ. “mát” chống lưng. Nhân vật xưng danh Củ Mì thường sử dụng xe SH biển số đẹp để đi đánh bạc. Khi thua bạc, Củ Mì sẵn sàng cướp tiền các con bạc khác rồi tỉnh bơ rời sòng cùng đàn em.

Dãy nhà trọ nơi đàn em Tùng “gà” ẩn náu.

Khi chúng tôi tìm hiểu vụ việc va chạm giữa hai nhóm Tùng “gà” và Củ Mì tối hôm trước người dân địa phương không dám hé răng tiết lộ bất cứ thông tin gì về hai nhóm giang hồ trên. Bà H., ở trọ tại đây, cho biết: “Chúng tôi chỉ biết gần đây xuất hiện nhiều thanh niên lạ mặt tới tá túc trong nhà trọ. Đêm khuya thường xảy ra các cuộc rượt đuổi chém nhau khiến chúng tôi không dám ngủ, nghe tiếng pô xe là lo thấp thỏm…”.

Chiều 25-5, Công an tỉnh Bình Dương triển khai kiểm tra toàn dãy nhà trọ, đàn em Tùng “gà” bỏ chạy tán loạn và công an buộc phải nổ súng cảnh cáo. Sau đó, công an tạm giữ 29 người, thu giữ hơn 30 mã tấu, 25 chai bom xăng tự chế cùng 10 xe gắn máy.

Được biết cùng ngày, băng Củ Mì cũng huy động lực lượng khoảng 60 người với ám hiệu để nhận biết nhau là đeo khẩu trang và không đội mũ bảo hiểm. Tay chân của Củ Mì phô trương thanh thế với hung khí bỏ trong bao tải chở trên xe gắn máy diễu hành trên đường Lê Hồng Phong.

Mã tấu, bom xăng tự chế

Qua xác minh ban đầu, băng Củ Mì muốn triệt hạ băng Tùng “gà” để mở rộng lãnh địa. Mới đây, vào dịp sinh nhật Củ Mì tại quán ẩm thực thuộc phường Chánh Nghĩa, đàn em Củ Mì gồm Hậu, Vinh, Cu Em đã đánh Vũ đen, đệ tử của Tùng “gà”, nhằm dằn mặt.

Công an thị xã Thủ Dầu Một đang đưa những người liên quan cùng hung khí về trụ sở để điều tra làm rõ.

Lập tức, Tùng “gà” tập hợp đàn em chuẩn bị báo thù. Vũ đen đã bỏ tiền huy động đàn em khắp nơi để chuẩn bị cho trận huyết chiến đêm 26-5. Theo đó, dự kiến điểm hẹn xảy ra cuộc huyết chiến là ngã ba Nam Sanh, giáp ranh giữa phường Phú Cường và Phú Hòa. Băng Tùng “gà” chuẩn bị một bao tải mã tấu, hàng chục quả bom xăng tự chế.

Theo thông tin từ Công an thị xã Thủ Dầu Một, hai băng nhóm trên thường thực hiện các “phi vụ” đâm thuê chém mướn, gần đây là các vụ chém người tại bờ sông Bạch Đằng, khu dân cư Chánh Nghĩa và đường Lê Hồng Phong.

Anh H., ngụ phường Phú Hòa, cho biết cách đây 10 ngày, có ba khách của vũ trường Đêm Màu Hồng (Phú Hòa) bị một nhóm côn đồ chém trọng thương khi vừa rời vũ trường. Các nạn nhân không dám trình báo công an vì biết vũ trường này do băng Củ Mì bảo kê.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương làm rõ.

VÕ BÁ - YÊN BÌNH