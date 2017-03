Bình Dương: “Hiệp sĩ” bắt 4 đối tượng bán ma túy

Đây là đường dây mua bán túy đã hoạt động từ lâu, các đối tượng hoạt động rất tinh vi và chỉ bán cho “người quen”. Các “hiệp sĩ” đã phải mất nhiều ngày theo dõi quá trình hoạt động, sau đó lên kế hoạch bắt giữ các đối tượng.



Trước đó, chiều ngày 8/9, các “hiệp sĩ” Lê Anh Hòa, Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Văn Cường đã bắt giữ được hai con nghiện khi chúng vừa mua hàng của hai đối tượng khác. Lúc này, các “hiệp sĩ” yêu cầu hai con nghiện liên hệ với hai đối tượng kia nói cần mua hàng về dùng.



Đến 21 giờ cùng ngày, khi hai đối tượng chạy xe máy Atila, biển số 60B1-360.89 từ phía quận 12 (TP. HCM) sang cầu sắt Phú Long (P. Lái Thiêu) để giao hàng thì bị các “hiệp sĩ” bắt giữ cùng tang vật là hai cục heroin.



Hai đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Ngọc Châu (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Hiệp (29 tuổi, cả hai cùng quê Đồng Nai) mua ma túy về dùng rồi bán lại kiếm lời. Chúng cũng cho biết thường mua ma túy của một thanh niên tên là Anh. Nhận định đây là đối tượng mua bán lớn nên các “hiệp sĩ” quyết định dùng Hiệp và Châu nhử đối tượng Anh tiếp tục giao hàng. Nghe “người quen” muốn lấy hàng với số lượng nhiều nên Anh hẹn đến nửa đêm sẽ giao hàng.







Các đối tượng bị bắt giữ.



Theo Liên Tú (CAND)



Đến 0 giờ ngày 9/9, khi khi hai đối tượng chở nhau trên chiếc xe Dream biển số 59V1-098.39 từ quận 12 (TP. HCM) sang đến địa phận phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) để giao hàng thì bị các “hiệp sĩ” bắt giữ cùng tang vật là 50 tép heroin được giấu trong một cái túi nhỏ treo cùng chìa khóa xe máy.Tại công an, hai đối tượng khai tên rần Công Anh (21 tuổi, kẻ cầm đầu), Đỗ Xuân Thủy (22 tuổi, cùng quê Quảng Nam; tạm trú quận 12, TP. HCM). Còn Thủy là tài xế xe tải được Anh thuê chở với tiền công 5 triệu đồng/1 tháng.Hiện công an đang tạm giữ 4 đối tượng Châu, Hiệp, Anh và Thủy để tiếp tục điều tra làm rõ