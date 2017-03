Bình Dương: Hỗn chiến trước cửa quán bar

Khoảng 21 giờ 40 ngày 6-5, một băng nhóm hơn 10 người do tên Mun cầm đầu cầm hung khí tới cửa quán bar hành hung một nhóm thanh niên khác. Người bị đánh trọng thương được xác định là Phạm Hồng Anh (ngụ phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một). Theo các nhân chứng, Phạm Hồng Anh cùng anh là Phạm Hồng Nhân và hai người bạn tới quán bar Bình Dương chơi, lúc ra về thì bị nhóm của Mun đánh. Người dân chở Anh đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê do bị chấn thương não. Công an tỉnh Bình Dương đang xác minh làm rõ vụ việc.

Ngày 10-5, VKSND tỉnh Dăk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đình Hùng (trú thôn Thổ Hoàng, xã Dăk Sắc, huyện Dăk Mil, Dăk Nông) về tội giết người.

Khoảng 19 giờ ngày 27-3, nhóm của Hùng gồm năm người (đều trú xã Đức Mạnh) vào thôn Thổ Hoàng chơi. Trước khi đi, bọn chúng thủ ba con dao Thái Lan. Trên đường, cả bọn gặp nhóm sáu thanh niên trú xã Dăk Sắc rồi xảy ra ẩu đả. Hùng cầm dao Thái Lan đâm một thanh niên tên Trương Văn Cường hai nhát. Cường được đưa cấp cứu nhưng chết trên đường đi.