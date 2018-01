Bình Dương: Phá băng cướp nghiện 'hễ chống là chém'

Ngày 31-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Anh Tâm, Lê Minh Tuệ, Nguyễn Hùng Hậu (cùng ngụ thị xã Thuận An), Lê Hoài Sơn (16 tuổi, quê Bình Thuận) và Phạm Văn Tuần (17 tuổi, quê Bình Định) về hành vi cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản.



Nhóm nghi can bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: VH

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 12-2017, sau khi ở trại cai nghiện về, Tâm đã tụ tập và rủ rê nhiều thanh thiếu niên hư hỏng trên địa bàn đến phòng trọ của mình để chơi ma túy.

Để có tiền thỏa mãn ma túy, Tâm cùng đàn em đi xe máy, sử dụng mã tấu để cướp, cướp giật và trộm tài sản của người dân. Nếu nạn nhân chống cự sẽ bị chém ngay.



Trước sự lộng hành của nhóm cướp này, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và bắt giữ nhóm này khi chúng chuẩn bị “ăn hàng”.

Bước đầu, công an xác định nhóm này đã thực hiện một vụ trộm cắp xe máy, ba vụ cướp giật điện thoại và một vụ cướp xe máy.