Bình Dương: Sau tai nạn, vợ ôm thi thể chồng khóc ngất

Sáng 23-8, trên đường ĐT743 qua địa bàn thị xã Thuận An (Bình Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.



Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, xe máy 67D1-567.70 do một người đàn ông khoảng 30 tuổi lái trên đường ĐT743 theo hướng từ Bệnh viện Quân đoàn 4 về ngã tư miếu Ông Cù.



Khi vừa qua khỏi vòng xoay An Phú khoảng 1km (phường An Phú, thị xã Thuận An), người này bất ngờ va chạm với một xe máy chạy cùng chiều rồi văng vào container 60C-403.32 đang chạy...



Tại hiện trường, thi thể nạn nhân cùng xe máy nằm cạnh container. Sau tai nạn, tài xế container rời khỏi hiện trường tới trình diện cơ quan chức năng.



Hay tin chồng bị tai nạn, ít phút sau vợ nạn nhân có mặt, ôm thi thể chồng khóc ngất. Nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.



Người vợ khóc ngất bên thi thê chồng

Vụ việc khiến tình hình giao thông qua khu vực gặp rất nhiều khó khăn. Các phương tiện phải xếp hàng dài để có thể di chuyển qua đây. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.