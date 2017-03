Bình Dương: Tạm giữ nhóm đánh bạc tàng trữ súng, roi điện

Chiều 25/10, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đang tạm giữ 16 đối tượng do Trần Hậu Kiểm (38 tuổi), Hoàng Thanh Trung (tự Trung "mập", 32 tuổi) cầm đầu để làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc, tàng trữ, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.



Sau nhiều ngày tích cực đeo bám nhóm đối tượng này đến 0h20' ngày 24/10, các trinh sát hình sự thuộc Đội CSĐT Công an thị xã Thuận An đã bắt quả tang 16 đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền tại nhà 339/1 (khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An) do Kiểm cầm đầu.



Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 2 tép heroin, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 cây roi điện, 32,5 triệu đồng và các công cụ để tổ chức, sử dụng chất ma túy cùng 3 cây đoản, 7 xe gắn máy, 1 laptop và 1 bộ bài tây





Theo Đức Mừng (CAND)