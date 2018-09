Bình Dương trộm liên tiếp đập kính xe hơi trộm tài sản

Liên tiếp những ngày qua trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra các vụ đập kính xe hơi để trộm tài sản. Kẻ gian đã lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân khi sử dụng ô tô đến nơi công cộng, đập kính xe rồi lấy đi tài sản. Chỉ riêng tài sản bị mất cắp, con số thiệt hại đã lên đến hàng tỉ đồng.



Mới đây, vào trưa 10-9 trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương, anh Nguyễn Hải Long (41 tuổi) cùng vợ chạy ô tô đến quán cơm trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn để ăn trưa. Khoảng 20 phút sau, vợ chồng anh Long ra xe thì phát hiện cửa kính ô tô đã bị đập. Tài sản của họ bị mất là một túi xách bên trong có khoảng 13 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động.



Trên địa bàn tỉnh Bình Dương .

Trước đó, vào trưa 31-8, tài xế lái ô tô bán tải đến đậu trên quốc lộ 13, trước một quán ăn tại khu phố 4 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) để vào bên trong quán ăn. Một lúc sau chủ xe ra ngoài xe thì phát hiện cửa kính đã bị đập vỡ. Kiểm tra bên trong xe bị mất số tiền khoảng 100 triệu đồng, hai chỉ vàng và một số giấy tờ khác.



Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, tình trạng đập kính ô tô để trộm tài sản bắt đầu diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ cuối năm 2016. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra khoảng 30 vụ trộm cắp tài sản trên ô tô, tài sản bị mất cắp nhiều tỉ đồng, tập chung chủ yếu là TP Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An. Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ trộm với chiêu thức trên khiến người dân cảm thấy bất an.



Một trong những nghi can đã tham gia vụ đập kính xe trộm tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Qua điều tra, công an nhận định đối tượng gây án có thể từ hai người trở lên. Khi thực hiện hành vi phạm tội, chúng thường đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, có sự điều nghiên, hành động rất nhanh, liều lĩnh, manh động; nhắm vào các xe có tài sản để bên trong như túi xách, máy tính, điện thoại... nhằm mục đích lấy cắp tài sản.



Thời gian gây án thường là từ đầu buổi sáng đến 21 giờ. Địa điểm ra tay chủ yếu ở các trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, trường học. Các đối tượng khi gây án thường đi xe máy kiểu dáng giống kiểu xe Honda Click 150 màu đen, Future Neo và Wave RSX màu đỏ.

Trước tình trạng trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền để nhân dân cảnh giác, tập trung lực lượng điều tra, truy bắt nghi can để ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai phát 50.000 tờ rơi để tuyên truyền đến người dân chủ động, phòng chống đối với loại tội phạm này. Tuy nhiên, nhiều chủ phương tiện vẫn còn lơ là, mất cảnh giác để đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi.