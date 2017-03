Bình Dương ‘tuyên chiến’ game bắn cá trá hình

Sau thời gian quyết liệt vào cuộc dẹp nạn cờ bạc trá hình qua trò chơi game bắn cá, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã xử phạt 37 trường hợp, tạm giữ và tiêu hủy gần 80 chiếc máy bắn cá.

Theo công an, thị xã Dĩ An có gần 100 tụ điểm game bắn cá hoạt động, đa phần là cờ bạc trá hình gây nhiều hệ lụy xấu trên địa bàn. Vào cuộc, nhiều tụ điểm cờ bạc trá hình bị phát hiện, hàng chục máy bắn cá không nguồn gốc hợp pháp bị tịch thu.

Mới đây, kiểm tra tiệm game bắn cá ở khu phố Bình Đường 2, phường An Bình do Võ Văn Dũng làm chủ, lực lượng chức năng bắt quả tang Dũng cùng ba người khác tổ chức cho 15 người đánh bạc. Các con bạc khai nhận sau khi thắng cược người chơi sẽ mang thẻ điểm của game đổi lấy tiền do Dũng tổ chức.





Máy game bắn cá không nguồn gốc bị công an thu giữ. Ảnh: VH

Ập vào nhiều tụ điểm đặt máy game bắn cá, cơ quan chức năng phát hiện nhiều máy nhập lậu, không giấy phép bị lập biên bản thu giữ máy. Qua kiểm tra, đa số các máy game bắn cá là hàng trôi nổi, nhập lậu từ Trung Quốc.

“Trong quá trình xử lý, lực lượng công an kết hợp với các ban, ngành liên quan kiểm tra giấy phép hoạt động của các tụ điểm tổ chức bắn cá, kiểm tra chứng từ liên quan đến xuất xứ của máy. Hầu hết các điểm này đều không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của những chiếc máy bắn cá nên bị lập biên bản xử lý” - Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an thị xã Dĩ An, cho biết.

Cũng theo Thượng tá Hồng, hệ lụy từ trò chơi game bắn cá ảnh hưởng lớn đến thanh thiếu niên. Nhiều người đã liều lĩnh làm chuyện phi pháp để có tiền đánh bạc bằng game bắn cá. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý mạnh tay các tụ điểm game bắn cá vi phạm trên địa bàn”- ông Hồng nói.

Không chỉ Bình Dương mà nhiều địa phương cũng “tuyên chiến” với cờ bạc trá hình núp bóng game bắn cá. Nhiều nơi siết việc này bằng cách hạn chế cấp giấy phép kinh doanh, tổng kiểm soát… Có nơi đề xuất dẹp hẳn loại hình giải trí trá hình này vì kiểm soát không xuể nhưng hiện trò chơi này vẫn nhan nhản khắp nơi.