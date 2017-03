Bình Dương:Truy bắt hai đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng

Đến hơn 22 tối ngày 18-6, công an vẫn phong tỏa hiện trường tiệm vàng Kim Nguyệt (đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để tiếp tục điều tra.

Thông tin ban đầu, lúc hơn 18 giờ tối ngày 18-6, lợi dụng lúc mưa to, 2 nam thanh niên bất ngờ dừng trước tiệm vàng Kim Nguyệt, đối tượng ngồi sau rút súng ra khống chế bảo vệ tiệm vàng.

Do bị dí súng vào đầu nên bảo vệ tiệm vàng và những người trong tiệm vàng không phản ứng kịp.

Kẻ cướp đã đâp tủ kính và gom vàng bỏ vào túi, chạy ra xe cũng đồng bọn tẩu thoát về hướng cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP.HCM, tiệm vàng này nằm giáp ranh giữ quận Thủ Đức, TP.HCM và Thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Hiện vẫn chưa xác định được số vàng bị cướp, tuy nhiên hình ảnh các đối tượng đã được camera tiệm vàng ghi lại. Công an thị xã Dĩ An đang khẩn trương phối hợp với công an các địa bàn liên quan truy bắt đối tượng.

Nguyễn Đức

