Bình gas cháy trên đường Hai Bà Trưng

Theo phản ánh của những người dân gần quán trà sữa Passions, sau khi bình gas phát cháy gây bỏng nặng cho một nhân viên của quán, các nhân viên khác đã dùng khăn trải bàn nhúng nước phủ lên bình gas rồi đẩy thẳng ra đường Hai Bà Trưng.

Bình gas bốc cháy nằm trên đường lúc giao thông cao điểm đã làm nhiều người đi đường hoảng hốt. Công an phường 8 cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận 3 đã kịp thời có mặt và dùng bình bọt khí dập tắt lửa. Theo ghi nhận của PV, bình gas này mang nhãn hiệu Saigon Petro. Nhân viên quán Passions bị bỏng đã được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện quận 1. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại quán trà sữa này.