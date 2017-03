Bình Phước: Bắt 30 người gây rối ở trụ sở công an

Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ, ngày 8/10, nhận được tin người nhà là Huỳnh Thanh Thắng (tên thường gọi là Chín Mão, sinh năm 1987, ngụ Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp), đang bị giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Bù Đốp tử vong, người nhà của Thắng đã chở xác tới trụ sở Công an huyện Bù Đốp.



Sau đó, một số kẻ quá khích đã huy động nhiều người xô đổ cổng, rào cửa Công an huyện Bù Đốp để đưa xác Thắng vào trong sân nhằm gây rối.



Theo Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, việc bị can Thắng chết tại trụ sở công an huyện Bù Đốp là có thật nhưng không có tác động nào từ phía các điều tra viên. Bị can Thắng chết là do bệnh lý.



Sau khi Thắng tử vong, cơ quan điều tra cũng đã mời bác sỹ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, lên Bình Phước phối hợp các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân Thắng tử vong.



Trước đó, Thắng làm nghề buôn gỗ tại địa phương. Ngày 20/9, Thắng đang làm việc ở nhà thì bị công an huyện đến bắt để điều tra hành vi trộm cắp một bức tượng phật bằng gỗ.



Tại trụ sở công an, Thắng khai là một người bạn (chưa rõ lai lịch) thiếu của Thắng 2 triệu đồng và đem sợi dây chuyền giả để gán nợ. Bị Thắng phát hiện, đối tượng này tiếp tục đem một tượng Phật bằng gỗ để gán nợ. Khi đối tượng này bị bắt đã khai ra toàn bộ sự việc. Thắng bị tạm giam để tiếp tục mở rộng điều tra.





Theo Thành Nguyên (Vietnam+)