Bình Phước: Chậm xử lý vụ xông vào nhà cướp tiền tỉ

Trước đó, bà Vũ Thị Kim Oanh (thị xã Bình Long, Bình Phước) kêu cứu vào gần cuối năm 2014 bà BTT (huyện Chơn Thành) có vay của bà 1 tỉ đồng. Sau đó tối 12-1, bà T. đem 1 tỉ đồng đến trả tại cửa hàng quần áo của bà Oanh (xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản). “Lúc đó bà T. nói cho vay lại 1,2 tỉ đồng nhưng tôi hẹn lại vài bữa nữa. Khi bà T. về, tôi đem tiền vào cất thì có ba người (hai nam, một nữ) xông vào đánh, bóp cổ tôi và cướp đi số tiền trên. Đây là số tiền tôi vay mượn, giờ vừa mất tiền lại phải trả lãi cao” - bà Oanh bức xúc.

Bà Oanh cho biết đã trình báo vụ việc cho Công an huyện Hớn Quản nhưng đến nay đã hơn hai tháng mà vẫn chưa thấy công an xử lý, khởi tố nhóm người này dù họ là người địa phương. Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Võ Hoàng Bắc - Phó Công an huyện Hớn Quản cho biết công an huyện đang củng cố hồ sơ để xử lý những người có liên quan và khi có kết quả sẽ thông báo cho người dân.

N.ĐỨC