Bình Phước: Chỉ huy trưởng nổ súng dọa dân lãnh 16 tháng tù

Theo kết luận của cơ quan điều tra, chiều ngày 18-6-2011, ông Tàu- đang làm chỉ huy trưởng BCHQS xã Minh Đức sau khi uống rượu với bạn rồi trở về nhà. Khi đến nhà, ông Tàu thấy bà Trương Thị Phấn (ngụ gần nhà) đang cào rác dưới đường mương nước giáp với ranh đất của ông Tàu nên ông này cho rằng mà Phấn cuốc lấn đất.

Tiếp đó ông Tàu và bà Phấn xảy ra mâu thuẫn. Do ông Tàu đã tàng trữ khẩu súng K54 (cất giấu từ năm 2004 mà không giao nộp) trong nhà nên lấy ra nổ súng với ý định bắn chỉ thiên dọa bà Phấn. Ông Tàu hướng nòng súng lên trời rồi nổ súng 3 lần liên tiếp, súng hết đạn ông Tàu cầm vào nhà cất. Mãi đến ngày 6-3-2014, CQĐT Công an huyện Hớn Quản mới khởi tố vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, khởi tố bị can ông Tàu.

Ông Tàu khai nhận không có lời nói đe dọa bà Phấn mà chỉ bắn chỉ thiên nhằm dọa bà Phấn.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Phấn cho rằng ông Tàu đã có lời nói thách thức: “Mày có tin tao lấy súng bắn chết mày không?”. Bà Phấn còn khẳng định ông Tàu đã hướng nòng súng hướng chéo lên trên đầu bà chứ không bắn chỉ thiên lên trời nên hành vi của ông Tàu có dấu hiệu của tội “đe dọa giết người”.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận định lời khai của ông Tàu và bà Phấn còn nhiều mâu thuẫn , không đủ căn cứ xác định ông Tàu có lời nói hành vi đe dọa bà Phấn. Nên chỉ khởi tố ông Tàu về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Không đồng ý bà Phấn đã gửi đơn cầu cứu nhiều cơ quan tố tụng nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét.

Tại phiên tòa ngày 5-8, HĐXX TAND huyện Hớn Quản nhận định: không có căn cứ để khởi tố bị cáo Tàu về tội “đe dọa giết người” mà chỉ tuyên phạt 16 tháng tù tội danh tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

