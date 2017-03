Bình Phước: Ép đánh bạc để cưỡng đoạt tiền

Sáng 17-5, anh Nguyễn Tiến T. (ngụ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh) đang ở cửa hàng trang trí nội thất của mình thì có một người xưng tên là Thanh, công tác ở một công ty thương mại có trụ sở tại thị xã Đồng Xoài đến mua hàng. Thanh cho biết công ty cần mua đồ trang trí nội thất số lượng lớn nên mời anh T. lên ôtô về công ty để bàn bạc ký hợp đồng. Sau đó, Thanh chở anh T. thẳng đến một ngôi nhà ở xã Tân Tiến (huyện Đồng Phú). Tại đây có bốn người đàn ông đang đánh bài ăn tiền. Thấy vậy, anh T. xin về nhưng những người này nói muốn về thì phải để lại 40 triệu đồng. Anh T. nói chỉ đem theo một triệu đồng. Một người tên Hùng yêu cầu anh T. ký vào giấy mượn nợ 39 triệu đồng. Sau đó anh T. chung thêm một triệu đồng mới được cho về. Người tên Hùng cùng đi taxi theo anh T. về nhà để lấy lại tiền cho mượn. Về đến nhà, anh T. kịp gọi báo công an và cùng mọi người giữ tên Hùng và chiếc taxi lại chờ công an đến. Qua xác minh của công an, Hùng tên là Nguyễn Văn Quang (quê Hải Phòng). Hiện Quang đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.