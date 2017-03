Bình Phước: Một nghi can chết tại trụ sở công an xã

Ông Phạm Văn Tự, Trưởng Công an xã, cho biết: “Trước đó bốn ngày, gia đình ông Hồ Văn Tám làm đơn tố cáo cháu ngoại của mình sinh năm 1995 bị Nguyễn Văn Long hiếp dâm. Khoảng 18 giờ ngày 22-12, Công an xã Bom Bo đã triệu tập anh Long về trụ sở để điều tra. Đêm hôm đó, hai người trực là Phó Trưởng công an xã Phạm Hùng Cường và ông Đào Trọng Hiếu (công an viên) trực tiếp lấy lời khai của anh Long. Anh Long không chịu nhận như đơn tố cáo, vì thế anh em dừng lại để sáng hôm sau hỏi tiếp. Sáng 23-12 thì phát hiện anh Long đã chết trong tư thế nằm”.

Ngày 24-12, gia đình anh Long đã đồng ý đưa xác anh về nhà để chôn cất. UBND xã Bom Bo đã hỗ trợ gia đình 26 triệu đồng để lo chôn cất. Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

BĂNG PHƯƠNG