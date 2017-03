Bình Phước: Người phụ nữ hai lần bị chồng thiêu sống

Vợ chồng Nương và Hợi lúc mới cưới



Theo Hiếu Thành (CA TPHCM)

Cố tình sát hại vợ, người chồng tàn ác tiếp tục đi mua xăng để đốt nhưng người đàn bà bất hạnh lại thêm một lần nữa may mắn thoát chết nhờ sự cứu giúp của người thân...Khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng hốt, chị Lại Thị Nương (SN 1983) thẫn thờ kể về giây phút kinh hoàng bị chồng thiêu sống. Sự việc xảy ra tối 24-7-2012, hôm ấy chồng chị được hàng xóm mời đi nhậu đến tận nửa đêm mới về.Vừa về tới, Hợi lao thẳng xuống nhà bếp để kiếm đồ ăn. Chỉ hai phút sau, anh ta chạy lên nhà quát tháo vợ tại sao không mua thức ăn mà chỉ có cơm với rau. Không tiền, lại bị chồng liên tục cằn nhằn, chị Nương bực mình nên đôi co và hai bên xảy ra cãi vã dữ dội. “Chuyện chỉ đơn giản thế nhưng không hiểu sao anh ấy lại nổi điên lên rồi xông vào đánh đập em.Đánh chưa đã tay, anh ta lao vào nhà bế hai con ra ngoài rồi tạt xăng vào nhà đóng cửa nhốt em và châm lửa đốt. Cũng may lúc đó em nhanh chân mở cửa bếp chạy ra ngoài và nhờ người đến dập lửa nên thoát nạn”, chị Nương kể lại.Về phần Hợi, sau khi đổ xăng đốt nhà và vợ, gã ung dung mang con đi gửi cho ông bà nội rồi tính chuyện quay về để “nhận xác” vợ. Tuy nhiên, khi về tới nhà, gã chưng hửng thấy ngôi nhà vẫn còn đó, còn vợ mình vẫn bình yên vô sự đang quét dọn.Cơn điên lại nổi lên, Hợi quyết tâm đốt vợ lần nữa. Hắn xách can nhựa loại 30 lít đi mua 200.000 đồng xăng rồi đổ lên người chị Nương định châm lửa đốt. Cùng lúc này, hai người em trai của Hợi nghe tin đã kịp thời chạy tới ngăn cản.Hai lần thiêu sống vợ không thành, biết không thể thoát tội, ngay sau đó Hợi đã lấy xe máy bỏ trốn. Nhưng chỉ một ngày sau y đã bị CA huyện Bù Gia Mập bắt giữ.Hàng xóm cho biết, trước đây cặp vợ chồng trẻ này sống với nhau rất hạnh phúc, được bà con xóm giềng thương yêu, quý mến. Tuy nhiên, từ năm 2009 trở lại đây hầu như ngày nào mọi người cũng nghe tiếng cãi lộn, đánh nhau. “Từ ngày thằng Hợi đi cạo mủ cao su thuê, ngày nào cũng thấy nó nhậu nhẹt, chơi bời.Về tới nhà là đánh vợ con, đập phá nhà cửa. Không những vậy, Hợi bắt đầu mon men theo đám bạn bè cặp bồ “ăn vụng” ở bên ngoài. Có bao nhiêu tiền gã đều đổ dồn nuôi vợ bé, mà không phải chỉ một người. Không hiểu tại sao con Nương nó chịu được, gặp tui hôm bữa bắt quả tang tụi nó trên lô cao su thì kiểu gì tui cũng phải làm cho ra lẽ. Nếu không ở được với nhau thì bỏ chứ không thể có hành động như vậy được!”, bà H., một người hàng xóm bức xúc thay cho chị Nương.Được biết, hiện Trần Văn Hợi đã được CA huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho gia đình bảo lãnh về nhà. Nhưng theo nhiều người dân, với tội ác tày trời như vậy, hành vi của Hợi khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.