Bình Phước: Nhắc người “tè” bậy, bị đánh

Khoảng 20 giờ ngày 21-11, chị Nhung đang ở trong nhà thì thấy một người từ trong quán Phương Nhi (đối diện nhà) đến trước hàng rào “xả nước”. Bực tức, chị ra nhắc nhở và hai bên lời qua tiếng lại. Người vừa “tè” bậy là Trần Văn Lợi trở vào quán kéo thêm hai bạn nhậu là Trần Minh Hoàng và Nguyễn Khắc Nhịn xông vào nhà chị Nhung. Cả ba dùng tay và gậy đánh vào mặt, bụng và lưng chị Nhung. Nghe tiếng kêu cứu của vợ, anh Việt (chồng chị Nhung) từ dưới nhà chạy lên cũng bị đánh và bị một người cầm cục đá đập vào đầu khiến ông gục tại chỗ.

Chị Nhung đứng tại hiện trường xảy ra vụ hành hung. Ảnh: H.TUYẾT

Lúc này, hàng xóm chứng kiến rất đông nhưng thấy ba tay côn đồ quá hung hăng nên không ai dám can ngăn. Đến khi chúng rút đi, vợ chồng chị Nhung mới được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chị Nhung được xác định bị chấn thương ở tay, bụng nhưng may là không ảnh hưởng đến bào thai chị đang mang hơn sáu tháng. Còn anh Việt bị chấn thương đầu và mắt.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Tân Khai tạm giữ Lợi, Hoàng và Nhịn. Qua khai thác, cả ba thừa nhận hành vi của mình và nói rõ Lợi là đầu vụ.

Tuy nhiên, ngay trong đêm, ông N.N.T (cán bộ Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước) đã đến công an xã bảo lãnh cho cả ba về với lý do Lợi, Hoàng là tài xế chở hàng cho cửa hàng vật liệu xây dựng của ông T. Việc bảo lãnh này khiến gia đình chị Nhung cũng như người dân địa phương bức xúc. Trong đó, Lợi từng cầm dao chém ba người dân ở xã lân cận gây thương tích. Trong thời gian Công an huyện Hớn Quản đang lập hồ sơ xử lý vụ việc này thì Lợi tiếp tục đánh vợ chồng bà Nhung.

Ông Đặng Văn Nam, tổ trưởng dân phố ở ấp 5, cho biết: “Người dân xã Tân Khai nhiều lần phản ánh quán nhậu Phương Nhi gây ồn ào, ô nhiễm và gây mất trật tự tại địa phương. Nhất là những nhà cạnh quán phải chứng kiến hình ảnh người say rượu thản nhiên đứng “xả nước” ngay trước nhà mình. Khi bị chủ nhà nhắc nhở, người vi phạm còn ngang nhiên hành hung, cụ thể như trường hợp vợ chồng chị Nhung”.

HOÀNG TUYẾT