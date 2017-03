Bình Phước truy tố nữ tiếp tân kiêm môi giới mại dâm

Ngày 12/6, Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã ký kết luận điều tra, truy tố bị can Đinh Thị Kiều Oanh (45 tuổi, ngụ khu phố 11, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk) về hành vi môi giới mại dâm.

Đối tượng Oanh. (Ảnh: Hoàng Tiến/Vietnam+) Oanh là nhân viên tiếp tân của khách sạn Hồng Thanh, khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng.



Trước đó, trưa 13/4, Cao Viết T. (24 tuổi, ngụ thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng gọi điện đến cho Oanh đặt thuê 2 phòng tại khách sạn và nhờ Oanh gọi cho 2 cô gái đến phục vụ “giải trí”.



Ngay sau đó, nữ tiếp tân này liền điện thoại cho 2 gái bán dâm đến khách sạn để bán dâm cho khách.



Tại đây, khi gặp T., Oanh thỏa thuận giá bán dâm một lần là 300 ngàn đồng/một người, tiền thuê phòng thì khách phải trả riêng. Còn 2 gái bán dâm phải chi tiền môi giới cho Oanh mỗi lần là 50 ngàn đồng.



Thống nhất xong, Oanh đưa 2 cặp nam nữ lên phòng 201 và 202 trong khách sạn Hồng Thanh để “hành lạc”. Khoảng 10 phút sau lực lượng công an huyện đến kiểm tra và bắt quả tang.



Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bù Đăng, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.



Hai cặp nam nữ mua bán dâm đã bị xử lý hành chính, riêng Oanh bị khởi tố về hành vi môi giới mại dâm./. Theo Hoàng Tiến (Vietnam+)