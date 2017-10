Bình Tân quyết dẹp game bắn cá trá hình

“Ngay từ tháng 9-2017, khi biết thông tin nạn cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử tái bùng phát trên địa bàn một số quận, huyện khác, UBND quận Bình Tân đã có kế hoạch xử lý triệt để tệ nạn này trên địa bàn” - ông Đỗ Đình Thiện, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, thông tin như trên.



Chưa đầy một tháng, 31 cơ sở bị phạt

Theo ông Thiện, qua tổng rà soát, địa bàn có khoảng 140 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử. Trong đó quận cấp phép 14 cơ sở, số còn lại do Sở KH&ĐT TP cấp.

“Quận nhận thấy những cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử dễ phát sinh tệ nạn cờ bạc trá hình; do đó đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan như công an quận, công an phường, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa-xã hội quản lý, thống kê, lập danh sách toàn bộ cơ sở để đưa vào diện kiểm tra liên tục” - ông Thiện nói.

Theo đó, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác nghiệp vụ, bắt quả tang hành vi cờ bạc; đoàn liên ngành văn hóa-xã hộ liên tục kiểm tra xử lý các vi phạm về hành chính nhằm đẩy lùi tệ nạn.

Kết quả, từ ngày 22-9 đến nay, Bình Tân đã xử lý 31 cơ sở, phạt từ 600.000 đồng đến 12 triệu đồng về các lỗi vi phạm hành chính như kinh doanh quá 23 giờ, không đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, sử dụng lao động không đăng ký,…

Đặc biệt, công an phát hiện năm ổ bạc núp bóng khu vui chơi giải trí để điều tra hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc; tịch thu nhiều tang vật và trước mắt đã xử lý hàng chục lỗi vi phạm hành chính.

“Từ khi UBND TP có chỉ đạo về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh biến tướng tiềm ẩn tệ nạn xã hội, quận vào cuộc quyết liệt, số vụ được xử lý tăng hơn trước” - ông Thiện thông tin.



Tiêu hủy máy bắn cá ở quận Bình Tân. Ảnh: L.THOA

“Soi” lỗi đánh bật gốc cờ bạc game bắn cá



Theo ông Thiện, Bình Tân vốn nóng về tình hình an ninh trật tự, trong đó nạn cờ bạc núp bóng game bắn cá nên quận quyết dẹp tệ nạn này. Ngoài việc chỉ đạo kiểm tra rát, quận còn tổ chức các chuyên đề đặc biệt để đánh giá thực trạng và tìm biện pháp đấu tranh với tệ nạn này.

“Quận đã giao chủ tịch của 10 phường chỉ đạo tổ kiểm tra liên ngành tăng tần suất kiểm tra, xử lý, triệt xóa ngay các cơ sở trò chơi điện tử có hoạt động cờ bạc. Cụ thể, trong tháng 10-2017 phải tổ chức kiểm tra 100% cơ sở, buộc họ cam kết không tổ chức cờ bạc. Đến tháng 11, không còn cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có tệ nạn cờ bạc trên địa bàn phường quản lý” - ông nói.

Cùng với đó, giao địa phương vận động chủ nhà lấy lại mặt bằng, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh; không cho đối tượng thuê để tổ chức đánh bạc. Xử lý nghiêm các cơ sở có sản xuất, lắp ráp, vận chuyển máy đánh bạc không đúng quy định.

“Phải triệt xóa bằng được các điểm kinh doanh dịch vụ biến tướng, trá hình phát sinh tệ nạn trên địa bàn quận” - ông Đỗ Đình Thiện chỉ đạo.

“Chủ tịch UBND phường phải chịu trách nhiệm về việc này, nếu để tồn tại một cơ sở núp bóng cờ bạc thì UBND quận sẽ có biện pháp xử lý” - ông Thiện nhấn mạnh.

Ngoài ra, quận còn hạn chế tối đa việc cấp giấy phép cho các cơ sở kinh doanh trò chơi giải trí thuộc thẩm quyền của quận nếu không đáp ứng được các tiêu chí; rút giấy phép nếu tái phạm… Khi kiểm tra, chú trọng xử lý người sử dụng ma túy, tàng trữ ma túy, không có giấy tờ tùy thân… “Chúng tôi sẽ xử lý cả chủ lẫn người chơi, người xem để họ ngán không dám chơi”.

Theo ông Thiện, HĐND TP nên xem xét kiến nghị đưa ngành nghề này vào diện kinh doanh có điều kiện, nhằm hạn chế việc cấp giấy phép. “Việc cấp phép hiện nay cho loại hình này quá dễ dàng, thậm chí sáng nộp hồ sơ, chiều có giấy phép gây áp lực về mặt quản lý cho địa phương. Sở KH&ĐT cấp phép thì nên cho địa phương có ý kiến” - ông Thiện nói.