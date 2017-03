Bình Thuận: Bắt 12 nghi can giết người vì tình ái

Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục truy xét các nghi can còn lại.

Vào đêm 22-2, do mâu thuẫn trong tình ái với anh Toàn, Trần Văn Trung (ngụ cùng phường) đã rủ một nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí đón đường hành hung tình địch. Khi phát hiện anh Toàn vào một quán nước mía ở phường Phú Hài mua nước mía cho người yêu, cả bọn đã xông vào đánh đập dã man. Một thanh niên trong nhóm đã rút dao đâm anh Toàn chết tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm hung thủ trốn khỏi địa phương.