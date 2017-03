Bình Thuận: Bắt ba người trộm cắp xe ôtô

Đội tuần tra Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an huyện Hàm Tân truy đuổi theo chiếc xe ôtô bảy chỗ biển số 52T-5379 chạy từ hướng Phan Thiết vào TP.HCM. Đến km 1777 Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai), công an đã buộc được chiếc xe dừng lại và bắt giữ được hai trong số ba người trên xe (người còn lại mở cửa xe tẩu thoát). Đến 19 giờ tối qua, nhân dân xã Xuân Hưng cũng đã bắt được đối tượng này. Bước đầu, các đối tượng khai đã trộm chiếc xe trên tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.