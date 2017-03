Bình Thuận: Bắt “nóng” nhóm truy sát, bắt cóc con tin

Trưa 15-4, tại khu vực lò gạch tuynen Trung Nguyên (xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) đã xảy ra vụ truy sát, bắt cóc người, chiếm đoạt tài sản gây náo loạn cả khu vực này.

Thủ đoạn rất táo tợn

Theo các nhân chứng và các nạn nhân kể lại, khoảng hơn 11 giờ, xe Mercedes 53M-4306 chạy hướng TP.HCM-Phan Thiết cùng một xe đầu kéo mang biển số quân đội bất ngờ ập vào khu lò gạch tuynen ở xã Sông Phan. Bảy thanh niên trên xe Mercedes xuống xe dùng mã tấu, gậy gộc, búa tấn công ông Phạm Đình Việt. Chúng đánh ông bể cả mũ bảo hiểm rồi đâm ông hai nhát khiến ông bất tỉnh tại chỗ. Cả bọn quay sang tấn công ông Lê Văn Sư khiến ông Sư bị thương tích nặng nhưng kịp chạy thoát thân.

Sau đó chúng còn lấy điện thoại di động, tiền bạc của ông Việt và đưa xe cuốc của ông Sư đậu gần đó lên rờ-móoc xe đầu kéo. Do không truy sát được ông Sư, chúng quay sang tấn công Lê Thanh Nghiệp (con trai ông Sư) khiến Nghiệp gục tại chỗ. Chúng dùng dây trói chân tay Nghiệp, quăng lên xe Mercedes chạy về hướng TP.HCM. Một số người nghe ồn ào chạy xe máy đến xem đều bị nhóm này khống chế lấy chìa khóa xe. Trên đường chúng còn đánh đập, tra tấn Nghiệp và đe dọa nếu tri hô sẽ đâm chết ngay.

Giải thoát con tin ngay trên quốc lộ

Nhận tin báo khi nhóm bắt cóc đã đến gần đến địa bàn giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai, lập tức Trạm CSGT 16-1 (Công an tỉnh Bình Thuận) triển khai cho xe án ngữ hết mặt đường quốc lộ 1A. Trung tá Nguyễn Văn Chính, Trạm trưởng Trạm 16-1, cho biết ca trực trưa qua chỉ có năm cán bộ, chiến sĩ. Sau khi điều một môtô tuần tra đón lõng cách trạm 500 m, số còn lại phải mang theo cả súng AK để ngừa bọn chúng liều lĩnh chống trả. Công an huyện Hàm Tân cũng điều hai xe phụ truy đuổi. Vụ bắt giữ, giải thoát con tin đã diễn ra hoàn hảo. Chiếc xe Mercedes bị điều vào sân trạm CSGT, tất cả đối tượng đều bị buộc ngồi im trên xe. Chiều qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã áp giải nhóm đối tượng trên cùng phương tiện, tang vật gây án về trụ sở Công an huyện Hàm Tân.

Nguồn tin ban đầu cho biết vụ truy sát, bắt cóc con tin, cưỡng đoạt tài sản nghiêm trọng trên là do một nhân vật tên Tiến ở TP.HCM cầm đầu. Ông Tiến là chủ một salon bán xe cuốc, xe ủi, xe máy xúc tại Đồng Nai. Tháng trước, ông Sư và ông Việt có mua một xe cuốc của ông Tiến với giá 215 triệu đồng. Sau khi thanh toán 15 triệu đồng, ông Tiến đưa số tài khoản để bên mua gửi tiền vào thanh toán. Tuy nhiên, ông Sư cho biết do ông Tiến cung cấp nhầm số tài khoản nên vụ chuyển tiền bất thành. Trong khi chờ ngân hàng thoái trả tiền để gửi lại cho ông Tiến thì xảy ra vụ việc nghiêm trọng trên.

Các nhân chứng cho biết ông Tiến có mặt trực tiếp tại hiện trường khi xảy ra vụ truy sát. Khoảng 17 giờ 15 chiều qua, một nguồn tin cho biết có hai xe (một xe bảy chỗ và một xe bốn chỗ) dạo quanh hiện trường. Ông Sư và ông Việt khai đã nhận nhiều tin nhắn của ông Tiến với nội dung chỉ cần 100 triệu đồng sẽ chặt đầu hai ông này. Gần nhất là tin nhắn ngày 12-4 vào máy ông Việt cho biết nếu không dọn nhà đi nơi khác thì sẽ cho người bắt cóc vợ con ông. Báo Pháp Luật TP.HCM số tới sẽ tiếp tục thông tin về vụ này.