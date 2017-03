Bình Thuận: Bé gái bị mẹ ruột tưới dầu, châm lửa đốt

Theo những hàng xóm chứng kiến kể lại, chiều 29-12-2008 mọi người nghe tiếng khóc rất to của bé Nguyễn Anh Thư (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Vĩnh Tiến). Do bà Võ Thị Thủy - mẹ bé Thư thường xuyên đánh con nên xung quanh chẳng ai can ngăn. Đến khi bên nhà bà Thủy vang lên nhiều tiếng la hét, hàng xóm đến nơi đã thấy bé Thư bốc cháy như một ngọn đuốc. Mọi người đã dùng nước, mền và xông vào cởi quần áo trên người của đứa bé để cứu nhưng do bị bỏng quá nặng nên bé Thư bất tỉnh tại chỗ. Bé Thư được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Khoa Ngoại bệnh viện này xác nhận do bé Thư bị bỏng nặng ở hai vai, ngực và bụng nên ngay trong đêm, sau khi sơ cứu bé đã được chuyển vào TP.HCM chữa trị.

Trao đổi với phóng viên, bà P., một người khá thân thiết với bà Võ Thị Thủy, cho biết việc bé Thư bị đốt cháy chỉ là vô tình. Theo đó, khi bị mất 20.000 đồng, nghi bé Thư ăn cắp nhưng sau khi đánh bé Thư vẫn không nhận nên bà Thủy tưới dầu hôi lên người con gái từ vai trở xuống. Sau đó cầm hộp quẹt đốt mảnh gỗ ngo (loại gỗ dễ cháy dùng để nhóm lửa) với mục đích hù dọa để bé khai nhận nhưng không ngờ lửa đã bắt cháy.

Theo ông Nguyễn Thu - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân, sự việc bé Thư bị mẹ ruột đốt cháy bỏng nặng là có thật. Tuy nhiên, hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa vào cuộc vì vợ chồng bà Thủy phải vào TP.HCM để chăm sóc con.

Chiều qua, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Thứ, cha bé Thư. Tuy nhiên, ông Thứ từ chối gặp trực tiếp cũng như không chịu tiết lộ cháu bé đang điều trị ở bệnh viện nào.