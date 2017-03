Bình Thuận: Cứu sống một bé cao huyết áp ác tính

Sáng 10-7, đang chơi đùa bình thường, Đạt bỗng than nhức đầu, nôn ói, co giật và hôn mê sâu. Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng co giật hai chi trái, trào bọt họng, dọa phù phổi cấp, tím tái và huyết áp đo được lên đến 160/110 mmHg. Theo Hội Tim mạch quốc gia Việt Nam, huyết áp tâm trương (tối thiểu) của trẻ dưới 10 tuổi ở mức 160/105 mmHg là nguy hiểm. Với chứng cao huyết áp ác tính này, nếu không điều trị đúng và tích cực, bệnh nhi có thể chết, nếu sống cũng bị tai biến suốt đời.

Bác sĩ Chi khuyến cáo hiện có đến 5% trẻ mắc bệnh cao huyết áp do tình trạng béo phì quá cao. Theo bác sĩ Chi, nếu gia đình phát hiện trẻ đau đầu, chóng mặt, ói giống bệnh viêm họng, viêm phế quản thì phải đưa đến cơ sở y tế đo huyết áp, tránh trẻ bị nặng hơn, có thể tổn thương ở tim, mắt, não, thận.

Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết vừa gắp nửa hạt đậu phộng ra khỏi khí quản, cứu sống bé gái N.N.A (30 tháng tuổi). Bé A. nuốt phải đậu phộng gây ho nhiều nhưng uống nước vào thì hết ho. Sau vài ngày bé bị tắc nghẽn đường thở, phải nhập viện trong tình trạng sặc sụa, ho co lõm lồng ngực, tím tái và khó thở.

Bác sĩ Đặng Thị Kim Huyền, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết việc nội soi lấy hạt đậu phộng ra rất khó vì trơn trượt, nếu để lâu oxy không lên nuôi não rất dễ dẫn đến chết.