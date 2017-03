Bình Thuận: Hàng chục cán bộ giả danh... lâm tặc

Ngày 17-7, tin từ Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết đang yêu cầu các cán bộ, đảng viên có liên quan cùng lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Nam giải trình về việc cấp và nhận đất sai đối tượng, trái quy định tại khu quy hoạch sản xuất Ba Bàu.

Phát hiện sau 12 năm

Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận hồ sơ ban đầu của Công an huyện Hàm Thuận Nam để kiểm tra, làm rõ việc tiêu cực, tham nhũng đất đai đối với hàng chục cán bộ, đảng viên có liên quan.

Tháng 9-2008, cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thanh Hương, nguyên Trưởng phòng Địa chính huyện) và Đoàn Công Sự, nguyên Phó Ban đền bù giải tỏa huyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cả hai cán bộ trên đã “phù phép” một lô đất có đến hai giấy đỏ ở khu quy hoạch sản xuất Ba Bàu (Hàm Thuận Nam). Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra lại phát hiện một vụ việc động trời rằng cách đây 12 năm, hàng chục cán bộ tỉnh, huyện đã mạo danh là lâm tặc, nhảy vào khu Ba Bàu để giành đất của dân.

Chuyện trên bắt nguồn từ việc năm 1996, UBND huyện Hàm Thuận Nam gửi tờ trình lên UBND tỉnh Bình Thuận và được đồng ý phương án quy hoạch khu sản xuất Ba Bàu để cấp đất cho những cư dân từ bỏ phá rừng, chuyển sang sản xuất nông nghiệp. Theo đó, 150 ha được quy hoạch phân ra 300 lô, mỗi lô 0,5 ha và mỗi người được cấp đất phải đóng tiền san ủi 2,5 triệu đồng/lô. Đây được đánh giá là chủ trương đầy tính dân sinh nhằm giúp những “lâm tặc” hoàn lương có đất đai canh tác ổn định, lương thiện.

Thế nhưng những cán bộ thực hiện dự án lại làm đảo lộn toàn bộ. Từ quy hoạch ban đầu 150 ha, họ đã đưa thêm 60 ha nữa vào thành 210 ha để chia ra làm 210 lô, mỗi lô một hecta. Các lô đất cũng được sắp xếp nằm ở vị trí đẹp, giáp với tuyến kênh nước thủy lợi Ba Bàu và nằm ở mặt tiền con lộ trải nhựa từ Quốc lộ 1A vào. Họ chỉ cần làm đơn rồi nộp năm triệu đồng là có thể sở hữu một hecta đất có vị trí đắc địa ở khu vực Ba Bàu.

Giả danh để trục lợi

Nguyễn Thanh Hương lúc đó là trưởng Phòng Địa chính huyện đã duyệt cấp đất, cấp giấy đỏ vô tội vạ cho hàng chục cán bộ tỉnh, huyện lấy danh nghĩa là lâm tặc đã “rửa cưa, gác búa”.

Đáng nói là có những cán bộ mạo danh không nộp tiền san ủi theo quy định hoặc nộp chỉ 50% số tiền nhưng vẫn được UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp đất. Cụ thể là các ông Hoàng Hạnh-cán bộ trạm xăng dầu huyện, Trần Giao Hưng, Bùi Văn Minh (Huyện đội Hàm Thuận Nam). Đặc biệt, có đến 10 trường hợp không đóng đồng nào nhưng vẫn có đất, thậm chí còn được cấp nhiều lô đất. Xem danh sách ai cũng giật mình khi thấy ông Phạm Dũng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện là bí thư thị xã La Gi được cấp ba lô; vợ ông Dũng được cấp đến tám lô đất; ông Nguyễn Bá Sum, cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh được cấp hơn bốn lô.

Ngoài ra, trường hợp được cấp mỗi người hai lô đất là các ông Nguyễn Bá Đa, Nguyễn Thanh Trúc, cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện. Đặc biệt, một số người không phải cán bộ, cũng chẳng phải lâm tặc hoàn lương như các ông bà Lê Thanh Tùng, Hồ Thị Bạch Hoàng cũng được cấp đất, thậm chí có người ở tận phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM như bà Võ Thị Ngọc Châu cũng được cấp hai lô. Bản danh sách nhận đất này còn có hàng chục cán bộ của các ban ngành trong huyện như Hạt kiểm lâm, Trạm thủy nông, Phòng Thống kê, Văn phòng UBND huyện, Ban quản lý dự án huyện cùng cả chục người khác ở TP Phan Thiết cũng tranh nhau làm... lâm tặc. Tổng số cán bộ, người thân cán bộ mạo danh trong vụ này đã giành hết gần 100 lô đất. Không dưới 10 trường hợp đã chuyển nhượng đất lấy tiền.

Theo hai bị can Nguyễn Thanh Hương và Đoàn Công Sự, việc cấp đất sai đối tượng, cấp vượt nhiều lần và không thu tiền san ủi là do chỉ đạo của lãnh đạo huyện. Riêng việc cấp đất cho bốn trường hợp ở Phan Thiết không thu tiền thì Hương khai là do quen biết với ông Đặng Thanh Bình, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Phan Thiết. Tuy nhiên, bốn người được cấp bốn hecta đất nói trên thì lại khai đã đưa 26 triệu đồng cho ông Bình để ông Bình đưa cho Sự và Hương...

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra mở rộng.