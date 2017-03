Bình Thuận: Khởi tố tài xế container gây tai nạn thảm khốc

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 2-6 tại thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân, xe đầu kéo container BKS 79D-5941 do Phạm Sang (ngụ Diên Khánh, Khánh Hòa) điều khiển tông vào xe khách BKS 17K-7679 chạy ngược chiều. Vụ tai nạn làm 14 người chết và hàng chục hành khách khác bị thương.

Công an Bình Thuận đã khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe container. Đến nay cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân do lái xe container chạy lấn tuyến, vượt ẩu. Ngoài ra, xe này còn chở quá tải so với giấy phép lưu hành.